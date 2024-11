Süss Microtec strebt 2024 obere Hälfte der Jahresprognose an

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Süss Microtec zeigt sich nach einem robusten dritten Quartal für das laufende Jahr noch etwas optimistischer. Zwar bekräftigte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal die erst im Sommer erhöhte Prognose. Jedoch rechnet Süss nun mit einer Erreichung der Ziele in der oberen Hälfte der jeweiligen Prognosespanne. Der Umsatz soll 380 bis 410 Millionen Euro erreichen, wie das im SDax notierte Unternehmen in Garching mitteilte. Vor Zinsen und Steuern sollen vom Umsatz 14 bis 16 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp die Hälfte auf 102,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte deutlich von 1,3 Millionen auf 17,3 Millionen Euro zu, wie es weiter hieß. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 15 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent. Nach Steuern verdiente Süss 12,9 Millionen Euro und damit gut doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum./nas/zb