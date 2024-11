Thyssenkrupp: Dirk Schulte wird neuer Stahl-Personalvorstand

DUISBURG (dpa-AFX) - Die seit Ende August vakante Stelle des Personalvorstands bei Deutschlands größtem Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel wird zum 1. Januar neu besetzt. Der Aufsichtsrat bestellte auf Vorschlag der IG Metall Dirk Schulte (59) zum Nachfolger von Markus Grolms, wie das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen mitteilte.

Schulte ist derzeit noch Vorstand und Arbeitsdirektor beim Stadtwerkekonzern Enercity in Hannover. Er sei zuvor in vergleichbaren Funktionen unter anderem bei der Salzgitter AG und bei den Berliner Verkehrsbetrieben tätig gewesen, hieß es. Schulte sei gelernter Energieanlagenelektroniker und studierter Volkswirt. Seine berufliche Laufbahn habe bei der Thyssen Stahl AG in Duisburg begonnen.

Grolms sowie der damalige Stahlchef Bernhard Osburg und Vorständin Heike Denecke-Arnold hatten ihre Ämter vor gut zwei Monaten niedergelegt. Anlass war ein monatelanger Streit mit der Konzernmutter über den geplanten Umbau der Stahlsparte. Neuer Stahlchef wurde Dennis Grimm. Philipp Conze blieb Finanzchef, Marie Jaroni wurde Vorständin für strategische Weiterentwicklung. Mit der Bestellung von Schulte ist der Vorstand noch nicht komplett: Es fehlt noch ein Vertriebsvorstand./tob/DP/mis