Wissing will weiter Verkehrsminister bleiben und tritt aus der FDP aus

Berlin (Reuters) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will seinen Posten trotz des Ausscheidens der anderen FDP-Minister behalten und seine Partei verlassen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe ihn am Mittwoch gefragt, ob er trotz des Bruchs der Koalition weiter Minister bleiben wollen, sagte Wissing am Donnerstagmorgen in Berlin. Er habe darüber nachgedacht und dem Kanzler mitgeteilt, dass er dazu bereit sei. Da er seine Partei nicht in Schwierigkeiten bringen wolle, habe er gegenüber FDP-Chef Christian Lindner seinen Austritt aus der FDP angekündigt. "Ich möchte mir selbst treu bleiben." Dies sei keine Absage an die Grundwerte der FDP, er wolle auch in keine andere Partei eintreten.

Wissing äußerte sich kritisch über die Zusammenarbeit in der Koalition indirekt über die FDP-Führung. Er habe schon früher deutlich gemacht, dass er sich einen konstruktivere Zusammenarbeit in der Ampel gewünscht habe. Die Erklärung unterschiedlicher Ansichten kann da nur der Anfang sein, aber nie das Ergebnis. Sein Verhalten nun komme für die FDP nicht überraschend, er habe seine Haltung immer wieder deutlich gemacht.

