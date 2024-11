Freenet will operativen Gewinn bis 2028 um ein Fünftel steigern

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet sieht sich in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. 2028 werde ein Gewinn aus dem Tagesgeschäft von mindestens 600 Millionen Euro erwartet, wie der Vorstand in einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten am Freitag mitteilte. Das wäre ein Anstieg um rund einem Fünftel verglichen mit 2023, als operativ vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gut 500 Millionen Euro verdient wurde. Dabei setzt der MDax -Konzern auf kräftiges Wachstum bei seinem Fernsehangebot.

So soll sich die Zahl der Waipu.tv-Kunden bis 2028 auf 3,5 Millionen knapp verdoppeln. Ende September 2024 waren es 1,8 Millionen.

Der freie Barmittelzufluss soll sich in den kommenden drei Jahren dann auf 330 Millionen Euro deutlich verbessern. Freenet übertrifft mit seinen Mittelfristzielen die Schätzungen, der von Bloomberg befragten Analysten.

Am Vorabend hatte das Unternehmen bereits seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und sich dabei zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2024 gezeigt.

Mit Blick auf die bekannten Ziele für 2025 sieht Unternehmenschef Christoph Vilanek den Konzern zudem "auf gutem Weg", diese zu erreichen, wie er am Freitag sagte. Anleger quittierten die aktuellen Nachrichten am Freitag mit einem Kurssprung von über 5 Prozent./lew/mis