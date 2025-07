ROUNDUP: Eventuell bald Übernahmeangebot für Ceconomy aus China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - JD.com nähert sich einer Entscheidung über ein Übernahmeangebot für die MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy . Ceconomy bestätigte in einer Mittelung vom Donnerstag fortgeschrittene Verhandlungen mit dem chinesischen E-Commerce-Unternehmen. JD.com erwäge ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 4,60 je Stammaktie in bar. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über solche Erwägungen berichtet. JD.com spreche mit den großen Aktionären der Düsseldorfer und teste, ob diese ein Angebot unterstützen würden, so Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die im SDax notierte Ceconomy-Aktie gewann zuletzt mehr als zehn Prozent auf knapp 4,14 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie im Zuge der laufenden Übernahmefantasie rund 58 Prozent zugelegt.

Größter Aktionär ist die Mitgründerfamilie Kellerhals mit 29,2 Prozent. Dazu kommt die am Großhandelskonzern Metro beteiligte Meridian-Stiftung mit gut elf Prozent, der Familienkonzern Haniel mit 16,7 Prozent sowie Freenet mit 6,7 Prozent./nas/mis