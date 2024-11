Nach Q3: Ist die Aktie der Münchener Rück auch jetzt noch ein Kauf?

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist für mich seit geraumer Zeit ein solider Kauf. Der DAX-Rückversicherer besitzt eine stabile Dividende, eine moderate Bewertung und die Aussicht auf ein zumindest moderates Wachstum. Zumindest habe ich diese Vorzüge hervorgehoben, als ich das letzte Mal auf eine ähnliche Art und Weise titelte.

Aber was ist die Aktie der Münchener Rück jetzt und insbesondere nach den Zahlen für das dritte Quartal? Weiterhin ein Kauf? Oder sind die durchwachseneren Ergebnisse für das letzte Jahresviertel ein Warnindikator?

Kleiner Spoiler: Ich sehe eigentlich kaum einen Grund für eine besondere Dramatik.

Münchener Rück: Jetzt noch ein Kauf?

Die Aktie der Münchener Rück hat teilweise ein schwächeres Ergebnis hinnehmen müssen. So ist der Gewinn im Jahresvergleich von 1,17 Mrd. Euro auf 930 Mio. Euro eingebrochen. Aber, mal ehrlich: Bei einem Rückversicherer kann das immer mal sein. Zumal es gute Gründe für diesen kleineren Dämpfer gegeben hat.

Wie die Münchener Rück selbst sagt, habe es eine außergewöhnliche Hurrikan-Saison in den USA mit größeren Schäden gegeben. Was folgt hieraus? Natürlich: Dass im Kerngeschäft höhere Volumina an versicherten Schäden anfallen. Dennoch hat der DAX-Konzern einen soliden Gewinn eingefahren. Eigentlich ist es das, was wir sehen wollen. Zumal größere Schäden auch dazu führen, dass die gesamte Rückversicherungsrunde in den kommenden Erneuerungsrunden höhere Preise bei den Direktversicherern durchsetzen kann.

Der Blick ins Detail ist ebenfalls interessant: Die Münchener Rück hat im Rückversicherungsgeschäft einen Gewinn in Höhe von 766 Mio. Euro eingefahren. Wohingegen die Direktversicherungstochter Ergo immerhin 164 Mio. Euro beisteuerte. Das zeigt, dass beide Geschäftssegmente auch heute noch profitabel sind. Eigentlich eine gute Ausgangslage für den zukünftigen Erfolg.

Ein wesentliches Detail ist jedoch auch, dass die Münchener Rück insbesondere im Bereich des Asset Managements profitieren könnte. Hier lag das Anlageergebnis bei 2,09 Mrd. Euro. Das Management verweist darauf, dass man in dem Umfeld mit höheren Zinsen überaus erfolgreich investieren konnte. Diese hohen Erträge haben die größeren Schadensereignisse daher absolut kompensiert, wodurch unterm Strich ein solider Gewinn möglich gewesen ist.

Apropos solider Gewinn: Nach den Zahlen für die ersten neun Monate ist die Münchener Rück inzwischen noch optimistischer. Man rechne mit einem Gewinnziel von über 5 Mrd. Euro. Zuvor sind es „lediglich“ 5 Mrd. Euro gewesen. Wir dürfen uns also überraschen lassen, was dieses Gewinnziel nun konkret bedeutet.

Keine teure Aktie!

Um daher mein wesentliches Fazit direkt zu liefern: Die Aktie der Münchener Rück hat operativ nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Der DAX-Rückversicherer präsentiert sich stark und ist auf Kurs, seine Ganzjahresziele nicht nur zu erreichen. Nein, sondern noch leicht zu übertreffen. Was wollen wir als Investoren denn eigentlich mehr?

Die Aktie ist in den letzten Tagen wieder etwas korrigiert und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels bei 472 Euro. Auf Basis dieses Wertes berechne ich derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von um ca. 12 für das Geschäftsjahr 2024. Das ist für ein sich fortsetzendes, moderates Wachstum nicht zu teuer. Die Münchener Rück wird meiner Meinung nach auch noch weiter von den hohen Zinsen profitieren können. Das rollierende Neugeschäft insbesondere im Bereich der Anleihen ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen und die Analysten werden sich die höheren Renditen wohl auch für die kommenden Jahre sichern.

Durch den hohen Gewinn dürfte auch ausreichender Spielraum für die Dividende und Aktienrückkäufe sein. Derzeit winken 3,2 % Dividendenrendite und per Aktienrückkäufe dürften über 2 % der ausstehenden Aktien zurückgekauft worden sein. Eine Fortsetzung halte ich für überaus wahrscheinlich.

Die Aktie der Münchener Rück notiert daher hoch, keine Frage. Aber sie rechtfertigt konsequent ihren eigenen Erfolg durch solide Gewinne und operative Erfolge. Für mich wäre es daher definitiv noch nicht zu spät, um einen Fuß in diese Tür zu stellen. Ob das auch für dich gilt, musst du für dich selbst beantworten.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Münchener Rück.

