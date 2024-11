ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Süss Microtec auf 75 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Süss Microtec von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem ASML sein Umsatzziel für 2025 reduziert hat, rechnet Analystin Nicole Winkler für die kommenden Jahre mit einer schwächeren Nachfrage nach den Photomask-Angeboten von Süss, insbesondere aus China. Sie schrieb ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026 in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar um 6 Prozent nach unten./edh/ag

