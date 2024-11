Behörden: Sechs Tote bei russischen Luftangriffen in Südukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei russischen Luftangriffen auf den Süden der Ukraine sind nach Angaben der Regionalbehörden mindestens sechs Menschen getötet worden.

21 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter fünf Kinder, teilten die Behörden weiter mit. Zudem seien mehrere Gebäude in Brand geraten. In der Region Mykolajiw seien bei den nächtlichen Angriffen fünf Menschen umgekommen, in der Region Saporischschja habe es ein Todesopfer gegeben. Dort sei auch ein Wohngebäude zerstört worden. Unter den Verletzten in Saporischschja befänden sich fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren. In Krywyj Rih im Osten der Ukraine seien vier Zivilisten verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur mit.

Das ukrainische Militär teilt mit, zwei Raketen und 39 von 74 Drohnen, mit denen Russland angegriffen habe, seien abgeschossen worden. Weitere 30 Drohnen seien vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Drei weitere Drohnen seien Richtung Belarus und russisch besetzter Gebiete abgedreht.

