Bitcoin erreicht erstmals 80.000 Dollar – Anleger hoffen auf Donald Trump und Fed

Erstmals in der Geschichte kostet eine Bitcoin (USD)-Einheit 80.000 Dollar. Als Zünglein an der Waage fungiert die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, gepaart mit der Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington. Der Risikoappetit der Anleger ist offensichtlich noch nicht gestillt.

Theorie und Praxis könnten weiterhin auseinander gehen – Trump könnte schon bald Ankündigungen machen

Anleger hoffen nun, dass der designierte US-Präsident Donald Trump sich schon bald der Krypto-Branche zuwendet und seine Versprechungen in die Praxis umsetzt. Sämtliche Worte in Bezug auf Bitcoin und Co dürften Investoren auf die Goldwaage legen.