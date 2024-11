CNN - Trump erwägt Stefanik als UN-Botschafterin

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge der republikanischen Kongressabgeordneten Elise Stefanik den Posten der UN-Botschafterin angeboten.

Das berichtete der Sender "CNN" am Sonntag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor berichtet, Stefanik, eine enge Verbündete Trumps, sei für den Posten im Gespräch. "Der designierte Präsident Trump wird bald damit beginnen, Entscheidungen darüber zu treffen, wer in seiner zweiten Regierung dienen wird. Diese Entscheidungen werden bekannt gegeben, sobald sie getroffen sind", sagte Karoline Leavitt, eine Sprecherin des Trump-Vance-Teams, in einer per E-Mail versandten Erklärung, ohne den CNN-Bericht zu bestätigen oder zu dementieren. Stefanik war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Während Trumps früherer Amtszeit hatte die ehemalige republikanische Anwärterin auf die Präsidentschaftskandidatur, Nikki Haley, den Posten bei den Vereinten Nationen (UN) inne. Sie galt im diesjährigen Wahlkampf als scharfe Kritikerin Trumps, hatte ihn aber nach ihrem Ausscheiden bei den parteiinternen Vorwahlen unterstützt. Trump erklärte am Samstag, Haley werde nicht Teil seiner Regierung sein.

(Bericht von Shubham Kalia und Nilutpal Timsina, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)