EZB-Ratsmitglied Holzmann - Zinssenkung im Dezember möglich

Wien (Reuters) - Der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglied, Robert Holzmann, hält eine Zinssenkung im Dezember für möglich.

"Wir haben noch nicht die letzten Prognosen und Daten, die erhalten wir im Dezember. Auf dieser Basis wird entschieden, ja oder nein. Wie es derzeit aussieht, ist die Möglichkeit gegeben, es gibt im Moment nichts, was dagegensprechen würde, was aber nicht heißt, dass es automatisch dazu kommt", sagte Holzmann in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der "Kleine Zeitung". EZB-Chefin Christine Lagarde sieht das Inflationsziel im Laufe des nächsten Jahres nachhaltig erreicht. Die EZB hatte die Zinswende im Juni eingeleitet und dürfte angesichts der abgeflauten Inflation im Euroraum im Dezember den vierten Senkungsschritt vollziehen.

(Bericht von Francois Murphy, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)