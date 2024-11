Risk-on Modus ? | Bis zu VPI Daten

Direkt zum Video auf YouTube

Neue Woche, neues Glück und weiter fest. So oder so ähnlich scheint der Wochenauftakt an der Wall Street loszugehen. Nach der stärksten Handelswoche seit 12 Monaten, mit DOW + 4,6 %, S&P + 4,7 % und NASDAQ + 5,7 % fehlen heute zwar die ganz großen Ereignisse an der Ertrags- und Konjunkturfront, gleichzeitig bewerten Anleger die US Wahlen und die "rote Welle" nochmals positiv zum Wochenstart.

Konjunkturseitig deuten Daten aus China auf erste positive Wirkungen der Stimuli Pakete hin. Aktuell versuchen Politiker rund um den Globus, die Risiken um den 47. Präsidenten mit Offerten, wie Waffenkäufen und anderen Zugeständnissen, den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und die Risikoaversion ist das Gebot der Stunde. Denn wenn man eines über Trump sagen kann dann, dass er unberechenbar ist und die Fiskalpolitik weiter ausufern könnte.



00:00 Intro

00:33 Rückblick vergangene Woche

03:26 Folgen US Wahlen

04:43 Zahlen vorbörslich: Aramark

05:17 Ausblick diese Woche: US Verbraucherpreisdaten | US Zinssitzung

06:46 Folgen US Wahl in Europa

08:07 Asien: Japan | China | Toyota

09:37 Geopolitik

10:56 Fed | VPI-Preise | Arbeitsmarktdaten

12:46 Meldungen: Citi Group, Boeing, Booking Holdings, Enphase, Nvidia u.a.

15:28 Analysten: Palo Alto Network, Airbnb, Cisco, Apple, Dell, Tesla u.a.

21:17 Vorschau Abend



