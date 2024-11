40 Cent je Aktie: TAG Immobilien will nach zwei Jahren wieder Dividende zahlen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will nach zwei Nullrunden wieder eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Im Mai 2025 solle für das laufende Jahr auf der Hauptversammlung eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent gemessen am operativen Gewinn (FFO 1) vorgeschlagen werden, teilte der MDax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Hamburg mit. Dies bedeute voraussichtlich 40 Cent je Aktie. Nach Bekanntwerden der Ankündigung legte die TAG-Immobilien-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um zwei Prozent zu.

Die bisherige Dividendenpolitik sah 75 Prozent gemessen am operativen Gewinn vor. Für das Jahr 2021 gab es pro Aktie 93 Cent. Am Mittwoch will der Vorstand den Bericht zum dritten Quartal vorstellen./ngu/he