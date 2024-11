EQS-News: HomeToGo berichtet 9M/24-Ergebnisse mit 30 % Wachstum der Buchungserlöse und einem mehr als verdreifachten bereinigten EBITDA. Deutliche Verbesserung des Free Cash Flow. Aktualisierung der Prognose

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

HomeToGo berichtet 9M/24-Ergebnisse mit 30 % Wachstum der Buchungserlöse und einem mehr als verdreifachten bereinigten EBITDA von €16,8 Mio. (+259 % ggü. Vorjahr). Deutliche Verbesserung des Free Cash Flow und des Auftragsbestand der Buchungserlöse für zukünftige IFRS-Umsatzerlöse. Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Luxemburg, 12. November 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktualisiert.

Highlights der Gruppe

Starkes Wachstum der Buchungserlöse auf €209,8 Mio. in den ersten neun Monaten 2024 (30,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 219% ggü. 9M/19). Die Onsite Take Rate für 9M/24 stieg auf 12,8% (+1,6%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). In Q3/24 erzielten die Buchungserlöse einen neuen Rekordwert für das dritte Quartal und erreichten €62,7 Mio. (38,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 233% ggü. Q3/19). Der Auftragsbestand der Buchungserlöse [1] wuchs zum Ende des dritten Quartals um 28,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €37,4 Mio. und bietet dadurch eine hohe Planungssicherheit für das verbleibende Jahr 2024 und darüber hinaus.

auf €176,7 Mio. (27,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 195% ggü. 9M/19) und erreichten in Q3/24 einen neuen Quartalsrekordwert von €87,4 Mio. (18,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 180% ggü. Q3/19). Das bereinigte EBITDA hat sich mit €16,8 Mio. in den ersten neun Monaten 2024 (258,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum) mehr als verdreifacht. Die korrespondierende bereinigte EBITDA-Marge lag bei 9,5% (+6,1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die deutliche Verbesserung der Profitabilität ist vorwiegend auf eine anhaltende Margensteigerung innerhalb des HomeToGo Marktplatz- und des HomeToGo_PRO-Segments, strikte Kostendisziplin, zunehmende Skaleneffekte sowie ein anhaltendes Wachstum der wiederkehrenden Buchungserlöse um 31,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen. In Q3/24 erreichte das bereinigte EBITDA einen neuen Quartalsrekordwert von €35,9 Mio. (27,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum) mit einer starken bereinigten EBITDA-Marge von 41,0% (+3,0%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum).

Highlights der Geschäftssegmente

Das Marktplatz-Segment , HomeToGo's KI-gestützte B2C-Plattform mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 ein Wachstum der Buchungserlöse um 29,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €157,1 Mio., während die korrespondierenden IFRS-Umsatzerlöse um 29,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €128,1 Mio. anstiegen. Dies war vor allem angetrieben durch das starke Wachstum des Buchungsgeschäfts (Onsite) von 55,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Die IFRS-Umsatzerlöse des Werbegeschäfts stiegen in 9M/24 um 5,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum, was auf den anhaltenden strategischen Fokus auf margenträchtigere Geschäfte zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA für das HomeToGo Marktplatz-Segment verbesserte sich in 9M/24 und wuchs beinahe um das Zehnfache (>800% ggü. dem Vorjahreszeitraum) auf €6,2 Mio.

Liquiditätsentwicklung

Solide Liquiditätsposition von €89,8 Mio. zum Ende des dritten Quartals 2024, was einem leichten Rückgang um €5,9 Mio. im Vergleich zum Ende von Q2/24 entspricht. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf während der Hochsaison an Partner weitergeleitete Anzahlungen von Reisenden sowie auf eine Earn-out-Zahlung im Zusammenhang mit einer Akquisition zurückzuführen.

von €89,8 Mio. zum Ende des dritten Quartals 2024, was einem leichten Rückgang um €5,9 Mio. im Vergleich zum Ende von Q2/24 entspricht. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf während der Hochsaison an Partner weitergeleitete Anzahlungen von Reisenden sowie auf eine Earn-out-Zahlung im Zusammenhang mit einer Akquisition zurückzuführen. Der Free Cash Flow verbesserte sich ggü. dem Vorjahreszeitraum um 50,2% und belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf insgesamt -€11,2 Mio., was vor allem auf gesteigerte Cash Flows aus der operativen Tätigkeit zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2024 verbesserte sich der Free Cash Flow um mehr als €10 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum und erreichte mit -€0,9 Mio. fast den Break Even.

Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 passt das Unternehmen seine Prognose für die Buchungserlöse nach oben an und erwartet nun mehr als €255 Mio. (>34% ggü. dem Vorjahreszeitraum; bisherige Prognose: Mehr als €250 Mio. bzw. >30% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Darüber hinaus passt das Unternehmen seine Prognose für die IFRS-Umsatzerlöse leicht nach unten an und erwartet nun einen Wert zwischen €215 Mio. und €220 Mio. (32% bis 35% ggü. dem Vorjahreszeitraum; bisherige Prognose: Mehr als €220 Mio. bzw. >35% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Ausschlaggebend hierfür waren eine geringere als erwartete Last-Minute-Nachfrage im nordamerikanischen Werbegeschäft sowie eine gestiegene Stornierungsrate im dritten Quartal 2024. Während HomeToGo seine Profitabilität bereits deutlich steigern konnte, bestehen weiterhin attraktive Möglichkeiten, den Auftragsbestand der Buchungserlöse für das Geschäftsjahr 2025 weiter auszubauen. Daher bestätigt HomeToGo seine Prognose für das bereinigte EBITDA von mehr als €10 Mio. (>400 % Wachstum ggü. dem Vorjahreszeitraum) mit Zuversicht.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „In den ersten neun Monaten des Jahres hat HomeToGo weiterhin auf nachhaltiges Wachstum bei konsequenter Verbesserung der Profitabilität gesetzt. Unsere Ergebnisse des dritten Quartals zeigen dies deutlich mit neuen Rekordwerten und einer starken Verbesserung des bereinigten EBITDA in beiden Geschäftssegmenten: dem HomeToGo-Marktplatz und HomeToGo_PRO. Mit unserem soliden Liquiditätsbestand und der starken Performance im dritten Quartal sind wir für das verbleibende Geschäftsjahr sowie für 2025 finanziell gut aufgestellt.“

Q3/24 Rückblick

Gestützt durch die Dynamik des ersten Halbjahres 2024 verzeichnete HomeToGo im dritten Quartal 2024 ein starkes Wachstum der Buchungserlöse und erzielte mit €62,7 Mio. einen Anstieg von 38,2% ggü. €45,3 Mio. in Q3/23 und von 233% ggü. €18,8 Mio. in Q3/19. Beide Segmente - HomeToGo Marktplatz und HomeToGo_PRO - trugen positiv zu diesem Wachstum bei und erreichten im dritten Quartal jeweils neue Höchstwerte bei den Buchungserlösen.

Die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo erreichten in Q3/24 einen neuen Quartalsrekordwert von €87,4 Mio. und stiegen um 18,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum (ggü. €73,9 Mio. in Q3/23 und 180% ggü. €31,2 Mio. in Q3/19). Beide Segmente trugen zu diesem Wachstum bei, wobei die IFRS-Umsatzerlöse des Marktplatz-Segments um 15,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum und die des HomeToGo_PRO-Segments um 19,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum anstiegen. Das HomeToGo_PRO-Segment macht inzwischen über 30% der gesamten IFRS-Gruppenumsätze aus.

Die zugrunde liegende Profitabilität von HomeToGo verbesserte sich weiter. Das bereinigte EBITDA der Gruppe wuchs in Q3/24 um 27,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen neuen Quartalsrekordwert von €35,9 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von starken 41,0% (+3,0%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die Margenverbesserung spiegelt das anhaltende Wachstum in beiden Segmenten, eine starke Kostendisziplin sowie eine weiter verbesserte Marketingeffizienz wider, bei der sich die Marketing- und Vertriebskostenquote[2] um +3,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum verbesserte (38,2% ggü. 42,1% in Q3/23).

Das Marktplatz-Segment verzeichnete in Q3/24 ein starkes Wachstum mit einem Anstieg der Buchungserlöse um 33,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €44,5 Mio., während die IFRS-Umsatzerlöse um 15,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €62,8 Mio. wuchsen. Dieses Wachstum beruht auf einem starken Buchungsgeschäft (Onsite) mit einem Anstieg der Buchungserlöse um 71,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €27,4 Mio., einer soliden organischen Basis als auch auf Beiträgen der Anfang des Jahres übernommenen GetAway Group, einem führenden Spezialisten für thematische Kurzreisen mit ihren Marken Kurzurlaub und Kurz Mal Weg. Die Onsite Take Rate stieg im Jahresvergleich um +1,7%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 13,0%, was das Umsatzwachstum zusätzlich unterstützte. Die wiederkehrenden Buchungserlöse stiegen im dritten Quartal 2024 um 24,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum und haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verzehnfacht. Das Werbegeschäft, welches das frühere CPA Offsite- und CPC-Geschäft umfasst, verzeichnete einen leichten Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 3,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €24,1 Mio. Aufgrund der genannten Entwicklungen konnte der Auftragsbestand an Buchungserlösen zum Ende des dritten Quartals auf €37,4 Mio. (28,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum) weiter ausgebaut werden. Der Großteil davon wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 in IFRS-Umsatzerlöse umgewandelt, was somit eine hohe Visibilität für den Rest des Geschäftsjahres und darüber hinaus bietet. Das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments stieg um 19,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum und erreichte €29,7 Mio. am Ende des dritten Quartals 2024.

HomeToGo_PRO setzte seine profitable Wachstumsdynamik aus der ersten Jahreshälfte weiter fort und steigerte seine Buchungserlöse in Q3/24 um 45,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Die entsprechenden IFRS-Umsatzerlöse des Segments wuchsen um 19,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €27,8 Mio, wobei die IFRS-Umsatzerlöse des Subscriptions-Geschäfts um 3,2% auf €5,4 Mio. und die des volumenbasierten Geschäfts um 24,5% auf €22,4 Mio. stiegen. Das bereinigte EBITDA für HomeToGo_PRO verdoppelte sich nahezu und wuchs in Q3/24 um 90,6 % auf €6,2 Mio., wobei die bereinigte EBITDA-Marge für dieses Segment um +8,3%-Pkt. auf 22,3% anstieg.

Q3/24 Ergebnisse: Q3-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation

Steffen Schneider, CFO, wird die Q3/24 Ergebnisse in einer Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr MEZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2024-q3

Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1316008&linkSecurityString=2de475328

Der Q3/24-Quartalsbericht von HomeToGo ist auf der HomeToGo Investoren-Website unter ir.hometogo.de verfügbar.

Die Präsentation für Analyst*innen und Investor*innen wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar.

HomeToGo Q3/24 und 9M/24 Ergebnisse HomeToGo-Gruppe Q3/24 ggü. Q3/23

relativ / absolut 9M/24 ggü. 9M/23

relativ / absolut Buchungserlöse €62,7 Mio. 38,2% / +€17,3 Mio. €209,8 Mio. 30,5% / €49,0 Mio. Konsolidierung -€1,7 Mio. -3,6% / -€0,1 Mio. -€7,5 Mio. -12,6 % / -€0,8 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €87,4 Mio. 18,3% / +€13,5 Mio. €176,7 Mio. 27,6% / €38,2 Mio. Konsolidierung -€3,2 Mio. -12,1% / €0,4 Mio. -€5,8 Mio. -2,9% / €0,2 Mio. Bereinigtes EBITDA €35,9 Mio. 27,7% / +€7,8 Mio. €16,8 Mio. 258,7% / €12,1 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge 41,0% +3,0%-Pkt. 9,5% +6,1%-Pkt. Free Cash Flow -€0,9 Mio. 91,9% / +€10,1 Mio. -€11,2 Mio. 50,2% / +€11,3 Mio. Auftragsbestand der Buchungserlöse €37,4 Mio. 28,4% / +€8,3 Mio. Segment HomeToGo Marktplatz Q3/24 ggü. Q3/23

relativ / absolut 9M/24 ggü. 9M/23

relativ / absolut Buchungserlöse €44,5 Mio. 33,8% / +€11,2 Mio. €157,1 Mio. 29,4% / +€35,7 Mio. Buchungen (Onsite) €27,4 Mio. 71,5% / +€11,4 Mio. €94,3 Mio. 55,9% / +€33,8 Mio. Werbegeschäft €17,1 Mio. -1,2% / -€0,2 Mio. €62,8 Mio. 3,1% / +€1,9 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €62,8 Mio. 15,6% / +€8,5 Mio. €128,1 Mio. 29,6% / +€29,3 Mio. Buchungen (Onsite) €38,8 Mio. 24,4% / +€7,6 Mio. €74,6 Mio. 55,6% / +€26,7 Mio. Werbegeschäft €24,1 Mio. 3,8%/ €0,9 Mio. €53,5 Mio. 5,1% / +€2,6 Mio. Bereinigtes EBITDA €29,7 Mio. 19,4% / €4,8 Mio. €6,2 Mio. 809,3% / +€5,6 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge 47,2% 1,5%-Pkt. 4,9% +4,2%-Pkt. Onsite Take Rate 13,0% +1,7%-Pkt. 12,8% +1,6%-Pkt. Segment HomeToGo_PRO Q3/24 ggü. Q3/23

relativ / absolut 9M/24 ggü. 9M/23

relativ / absolut Buchungserlöse €19,9 Mio. 45,1% / +€6,2 Mio. €60,3 Mio. 33,6% / +€15,1 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,4 Mio. 2,7% / +€0,1 Mio. €16,7 Mio. 12,5% / +€1,9 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €14,5 Mio. 71,3% / +€6,1 Mio. €43,5 Mio. 43,9% / +€13,3 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €27,8 Mio. 19,7% / +€4,6 Mio. €54,5 Mio. 19,1% / +€8,7 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,4 Mio. 3,2% / +€0,2 Mio. €16,6 Mio. 12,5% / +€1,8 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €22,4 Mio. 24,5% / +€4,4 Mio. €37,8 Mio. 22,3% / +€6,9 Mio. Bereinigtes EBITDA €6,2 Mio. 90,6%/ +3,0 Mio. €10,6 Mio. 164,3% / +€6,6 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge 22,3% +8,3%-Pkt. 19,4% +10,7%-Pkt.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet der HomeToGo Marktplatz die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658).

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, wiederkehrende Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite Take Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

[1] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierung, die im Berichtszeitraum oder davor generiert wurden, wobei die IFRS-Umsatzrealisierung auf der Basis des Check-in-Datums nach dem Berichtszeitraum erfolgt.

[2] Marketing- und Vertriebskosten bereinigt um anteilsbasierte Vergütung, Abschreibungen sowie nicht-operative Einmaleffekte im Verhältnis zu den IFRS-Umsatzerlösen.