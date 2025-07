EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2025 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2025 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2025 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2025 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



21.07.2025

Haselünne, 21. Juli 2025

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2025 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2025 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 3,2 Mio. Euro (H1/2024: 5,1 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 7,4 Mio. Euro (H1/2024: 9,4 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 79,9 Mio. Euro (H1/2024: 88,4 Mio. Euro; Anpassung des Vorjahreswertes aufgrund geänderter Rechnungslegungsvorschriften) belaufen.

Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufigen Konzernumsatzerlöse sind zum einen auf gesunkene Umsatzerlöse im Geschäft mit Markenspirituosen im Segment Spirituosen der Unternehmensgruppe zurückzuführen. Hintergrund dieser Entwicklung ist insbesondere eine zunehmende Konsumzurückhaltung bei Spirituosen in Deutschland. In der Folge wurden bspw. Vermarktungsaktionen bei großen Discount-Lebensmitteleinzelhändlern – anders als noch im Vorjahreshalbjahr – nicht durchgeführt. Zum anderen wirken sich die entfallenen Umsatzerlöse aus dem Geschäft mit regionalen Mineralwässern am ehemaligen Standort Grüneberg im Segment Alkoholfreie Getränke der Unternehmensgruppe reduzierend auf die Konzernumsatzerlöse aus. Die Betriebsstätte in Grüneberg hatte die Berentzen-Gruppe in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 veräußert.

Der Rückgang des Konzern-EBITs – und infolge dessen im Wesentlichen auch des Konzern-EBITDAs – ist im Wesentlichen auf einen niedrigeren operativen Segmenterfolg infolge gesunkener Umsatzerlöse und höherer Marketingaufwendungen im Segment Spirituose und auf Kostenbelastungen im Zusammenhang mit intensivierten Marketinginitiativen im Segment Alkoholfreie Getränke zurückzuführen.

Im Zuge der Erstellung des Konzern-Halbjahresfinanzberichts 2025 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zugleich ihre mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024 am 27. März 2025 getroffene Prognose zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2025 prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 172,0 bis 178,0 (ursprüngliche Prognose: 180,0 bis 190,0 Mio. Euro; 2024: 181,9 Mio. Euro) ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 8,0 bis 9,5 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose: 10,0 bis 12,0 Mio. Euro; 2024: 10,6 Mio. Euro) und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 16,9 bis 18,4 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose: 19,0 bis 21,0 Mio. Euro; 2024: 19,3 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 und zur aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 werden planmäßig am 14. August 2025 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 33f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

