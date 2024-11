IRW-News: HEALWELL AI Inc. : Pentavere von HEALWELL wird für seine Beiträge im Bereich KI für die Biowissenschaftsbranche mit prestigeträchtigem Prix Galien USA 2024 Award als bestes Start-up im Bereich digitale Gesundheit ausgezeichnet

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : Pentavere von HEALWELL wird für seine Beiträge im Bereich KI für die Biowissenschaftsbranche mit prestigeträchtigem Prix Galien USA 2024 Award als bestes Start-up im Bereich digitale Gesundheit ausgezeichnet

- Der Prix Galien Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der globalen Gesundheitsinnovationsbranche. Er würdigt herausragende biomedizinische, medizinische und technologische Errungenschaften, die die Gesundheit der Menschen verbessern, und wird als Äquivalent zum Nobelpreis der Branche angesehen.

- Die KI-Plattform DARWEN von Pentavere wurde für ihren nachweislichen Beitrag zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Individualisierung der Gesundheitsversorgung für Patienten sowie für den Einsatz unterschiedlicher Formen der KI, einschließlich generativer KI, zur Identifizierung von Patienten sowie zur präventiven Erkennung von Krankheiten ausgezeichnet.

- Das Auswahlkomitee des Prix Galien, das Pentavere zum Gewinner dieser Auszeichnung kürte, bestand aus aktuellen und ehemaligen Chief Executive Officers einiger der größten Biowissenschaftsunternehmen der Welt. Nach drei Nominierungen in den Vorjahren war dies die erste Auszeichnung für Pentavere.

Toronto (Ontario), 12. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, dessen Hauptaugenmerk auf KI und Datenwissenschaft für die präventive Versorgung gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group (Pentavere), ein weltweit anerkanntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, von der Galien Foundation mit dem Prix Galien USA 2024 in der Kategorie Bestes Start-up für digitale Gesundheit und Medizintechnologie ausgezeichnet wurde. Die KI-Plattform DARWEN von Pentavere wurde für ihren nachweislichen Beitrag zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Individualisierung der Gesundheitsversorgung für Patienten ausgezeichnet. Pentavere wurde als einer von zwei Preisträgern von insgesamt 43 Nominierten in der Kategorie Bestes Start-up ausgewählt.

Aaron Leibtag, CEO und Co-Founder von Pentavere, sagte: Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung von der Galien Foundation zu erhalten, die unsere erstklassige KI-Plattform DARWEN für ihre Auswirkungen auf Versorger und Patienten würdigt. Pentavere hat die Vision, dass der Einsatz von KI für ein umfassendes Verständnis der gesamten Patientenreise in großem Maßstab so transformativ sein könnte wie die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Die Auszeichnung mit dem Prix Galien durch ein Gremium der renommiertesten globalen Vordenker der gesamten Biowissenschaftsbranche bestätigt die enorme Bedeutung unserer KI-Arbeit für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit.

Der Prix Galien Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der globalen Gesundheitsinnovationsbranche und würdigt herausragende biomedizinische und medizintechnologische Errungenschaften, die die Gesundheit der Menschen verbessern. Der Preis wurde am Donnerstag, dem 7. November 2024, im Rahmen einer Zeremonie im American Museum of Natural History in New York verliehen. Nach drei Nominierungen in den Vorjahren war dies die erste Auszeichnung für Pentavere.

Die Galien Foundation beaufsichtigt und leitet die Aktivitäten in den USA für den Prix Galien, ein internationales Auszeichnungsprogramm, das der Anerkennung und Würdigung des Fortschritts durch die Entwicklung innovativer Arzneimittel gewidmet ist und Niederlassungen in 15 Ländern unterhält. In einer Rede im Jahr 2008 bezeichnete der frühere US-Präsident Bill Clinton den Prix Galien als Äquivalent zum Nobelpreis im Bereich der Biowissenschaften. Der Prix Galien USA gilt als Amerikas wichtigster Preis, mit dem seit 2007 die führenden wissenschaftlichen Fortschritte in der Biowissenschaftsbranche ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen: https://www.galienfoundation.org/prix-galien-usa.

Komitee der Prix Galien Startup Awards 2024

Kenneth C. Frazier

Committee Chair, ehemaliger Chairman & CEO Merck

Dr. Mikael Dolsten

Chief Scientific Officer & President, Pfizer Research and Development

Penny Heaton

Global Therapeutic Area Head, Vaccines, Janssen

Roch Doliveux

Honorary CEO, UCB

Alex GORSKY

Ehemaliger CEO & Executive Chairman, Johnson & Johnson

Joel S. Marcus

Executive Chairman & Gründer, Alexandria

Sheri McCoy

Board of Directors, AstraZeneca, ehemaliger CEO, Avon

François Maisonrouge

Senior Managing Director, Evercore Partners

Elias Zerhouni

Ehemaliger Head of Global R&D, Sanofi

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären Technologie entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL verfolgt eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange (die TSX) und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Pentavere

Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das ein erstklassiges KI-gestütztes System zur Ermittlung von Patienten entwickelt hat, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen. Das von Pentavere entwickelte KI-System DARWEN dient der Ermittlung von Patienten, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber (noch) nicht erhalten. Damit soll das Outcome der Patienten verbessert und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien vorangetrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://pentavere.ai/

Über die Galien Foundation

Die Galien Foundation fördert, würdigt und honoriert herausragende wissenschaftliche Innovationen, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Unsere Vision besteht darin, der Katalysator für die Entwicklung innovativer Behandlungen und Technologien der nächsten Generation zu sein, die den Stand der medizinischen Praxis beeinflussen und Leben retten werden.

Die Foundation beaufsichtigt und leitet die Aktivitäten in den USA für den Prix Galien, ein internationales Auszeichnungsprogramm, das dem Fortschritt durch die Entwicklung innovativer Arzneimittel gewidmet ist und Niederlassungen in 14 Ländern und Afrika unterhält. Der Prix Galien wurde 1970 von Roland Mehl zu Ehren von Galien, dem Vater der medizinischen Wissenschaft und der modernen Pharmakologie, ins Leben gerufen. Der Prix Galien gilt weltweit als das Äquivalent zum Nobelpreis in der biopharmazeutischen Forschung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die potenziellen Auswirkungen des Einsatzes von KI zum Verständnis der Krankengeschichte und die potenziellen Vorteile des Einsatzes von KI zur Verbesserung der Patientenergebnisse und zur Förderung von Initiativen im Bereich der Präzisionsmedizin, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "vorstellen", "verbessern", "Wachstum" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", " mögen" oder " dürfen" ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, Geschäfts- und Kundenbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten; HEALWELLs Fähigkeit, neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, und die Zeitpläne, nach denen sie entwickelt werden können; die erwartungsgemäße Funktionsweise neuer Technologien; die erwartungsgemäße Akzeptanz und Nutzung neuer Technologien, Produkte und Dienstleistungen durch die Kunden; die Notwendigkeit, immer innovativere Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; Wettbewerb in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

