MicroStrategy Inc.: Strategische Investitionen in den Bitcoin zahlen sich aus!

Bitcoin – die begrenzte Ressource

Bitcoin wird oft als „digitales Gold“ betrachtet, da die limitierte Menge an Bitcoins Anlegern Schutz vor Inflationsrisiken bietet, insbesondere in Zeiten, in denen traditionelle Währungen durch Zentralbanken abgewertet werden. Die maximale Anzahl an Bitcoins ist auf 21 Mio. begrenzt, was als Schutz gegen Inflation gilt. Der Bitcoin wird durch ein energieintensives Verfahren, das sogenannte Mining, erzeugt. Dabei lösen Computer komplexe mathematische Aufgaben, um Transaktionen zu bestätigen und neue Bitcoins in Umlauf zu bringen. Schätzungsweise alle vier Jahre oder alle 210.000 Blöcke findet dabei ein Halving-Event statt, wodurch die Blockbelohnung halbiert wird. Infolgedessen wird die Angebotsausweitung stetig geringer und für die Mining-Unternehmen kostenintensiver. Bei einer gleichbleibenden oder steigenden Bitcoin-Nachfrage können dadurch steigende Kurse erzeugt werden. Das jüngste Halving-Event fand am 19. April 2024 statt und die Blockbelohnung für die Miner wurde dabei von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin pro geschürften Block halbiert.