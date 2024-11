Österreichische Westbahn fährt künftig bis Stuttgart

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Die österreichische Westbahn will mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember das Angebot in Süddeutschland ausbauen. Wie das Unternehmen berichtete, werden ab 15. Dezember jeweils zwei neue Verbindungen von Wien und Salzburg bis nach Stuttgart sowie zurück angeboten.

Konkret werden Westbahn-Züge, die bislang schon bis nach München fahren, dann über Augsburg, Günzburg und Ulm bis nach Stuttgart weiterfahren. "Damit wird es auch erstmals eine direkte Tagesverbindung zwischen Wien und Stuttgart sowie Salzburg und Stuttgart geben", teilte das Unternehmen mit.

Die Westbahn will mit dem Angebot auch besonders Fans von Freizeitparks erreichen. Familien aus Österreich hätten damit eine weitere Möglichkeit, schnell und bequem das deutsche Legoland in Günzburg zu erreichen, sagte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Westbahn will weiter in Deutschland wachsen

Das Bahnunternehmen will weiter in Deutschland expandieren, dafür wurde zuletzt auch eine eigene Gesellschaft in der Bundesrepublik gegründet. Nun sucht das Unternehmen Zugbegleiter sowie Triebfahrzeugführer.

Inhaber des Deutschlandtickets erhalten bei der Westbahn einen Rabatt./uvo/DP/ngu