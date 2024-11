^ Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG 12.11.2024 / 14:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Newsupdate) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle NEWSUPDATE GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX (GBC MAX) Index-Anleihe im Fokus: Fiskars Group*11: Stabilität und Wachstum - Starke Marken für Haus, Küche und Garten trotzen dem Markt Im letzten Update zum GBC Max Index gab es einige Neuzugänge, darunter auch die Anleihe der Fiskars Group, die zentraler Bestandteil des aktuellen Newsupdates sein soll. Die im Jahr 1649 gegründete finnische Fiskars Group ist ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumgütern für den Alltag spezialisiert hat. Zu den Kernbereichen zählen Produkte für Haus, Küche, Garten und Outdoor-Aktivitäten. Das Geschäftsmodell basiert auf der Herstellung und dem Vertrieb bekannter Marken wie beispielsweise Fiskars (Kernmarke), Gerber und Iittala, welche weltweit in 100 Ländern vertreten sind. Neben dem Verkauf an den Handel setzt Fiskars mit seiner Markenpräsenz auf ein starkes eigenes Vertriebsnetz und den Online-Handel. Mitte Juli 2024 hat der Fiskars-Konzern seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Hiernach konnte das Unternehmen trotz eines schwierigen Umfelds und herausfordernder Marktbedingungen eine solide Geschäftsentwicklung erzielen. So steigerte sich der Nettoumsatz in den ersten sechs Monaten um 3,9% auf 564,0 Mio. EUR (1. HJ 2023: 542,8 Mio. EUR), was in erster Linie auf die noch nicht abgeschlossenen Akquisition von Georg Jensen zurückzuführen ist. Die Integration dieser Gesellschaft ist bereits zu 75,0 % abgeschlossen und soll für jährliche positive Synergieeffekte in Höhe von ca. 18,0 Mio. EUR sorgen. Das ausgewiesene EBIT sank hingegen aufgrund von eingetretenen Sondereffekten (resultierend aus Jensen-Akquisition etc.) deutlich auf 6,7 Mio. EUR (1.HJ 2023: 51,2 Mio. EUR). Korrigiert um diese Sondereffekte wurde jedoch ein vergleichbares EBIT in Höhe von 44,2 Mio. EUR erzielt, welches damit um ca. 22,0% unterhalb des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2023: 54,7 Mio. EUR) lag. Für die zweite Jahreshälfte wird aber eine stärkere Umsatzentwicklung erwartet, insbesondere für das vierte Quartal, in dem die Vita-Sparte deutlich positive Impulse zum Jahresergebnis beitragen soll. Angesichts der soliden Performance und dem positiven Ausblick auf die zweite Jahreshälfte, bestätigte das Management seine bisherige Guidance und erwartet unverändert ein vergleichbares EBIT leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (vergleichbares EBIT 2023: 110,0 Mio. EUR). Die solide Geschäftsentwicklung und operative Ergebnisentwicklung (auf vergleichbarer Basis) wirkte sich ebenfalls positiv auf die Kursentwicklung der Fiskars-Anleihe aus. So konnte der Anleihekurs nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen spürbar zulegen und notiert derzeit auf 104,0%. Die Anleihe hat einen Kupon von 5,125 % mit einer derzeitigen effektiven Rendite von 4,00 %. Zudem läuft die Anleihe bis zum 16.11.2028, was einer Restlaufzeit von 4,05 Jahren entspricht. Newsflash zu den Anleihen im Index: Air Baltic Corporation A.S.*11: Die lettische Fluggesellschaft airBaltic beförderte im September 505.200 Passagiere, was einer Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie führte 4.270 Flüge durch, 4 % mehr als im September 2023, und erreichte eine Rekord-Auslastung von 84,8 %. Dies stellt den höchsten September-Verkehr in der Geschichte der Airline dar. Branicks Group AG*11: Die Branicks Group AG hat für die Einzelhandelsimmobilie "Neustadt Centrum" mit REWE Markt GmbH einen weiteren Ankermieter gefunden. REWE unterschreibt einen Mietvertrag über 15 Jahre und eine Fläche von 5.400 qm. Damit steigt die Vermietungsquote des Objekts von 66 % auf 85 %. Eleving Group*11: Die Eleving Group hat am 16.10.2024 einen erfolgreichen Börsengang an der Baltic Exchange hingelegt. Während des Börsengangs sammelte die Gesellschaft 29 Mio. EUR an liquiden Mitteln ein und ist damit der größte IPO einer privaten lettischen Kapitalgesellschaft. hep global GmbH*11: Die hep global GmbH hat kürzlich ihren Solarpark Perendale in North Carolina in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von 50 Hektar weisen circa 18.200 Module eine Kapazität von rund 9,8 MWp (DC) auf und versorgen damit rund 1.400 Häuser mit erneuerbarer Energie. Multitude Capital QYJ*7,11: Die Multitude Capital hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Multitude Bank p.l.c. einen Anteil von 9,9 Prozent an der norwegischen Lea Bank ASA erworben hat. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die norwegischen und möglicherweise schwedischen Aufsichtsbehörden, können zusätzliche 8,7 % erworben werden. Wenn die Genehmigung erteilt wird, erwirbt Multitude Bank einen Gesamtanteil von rund 18,6 Prozent, und wird damit der größte Aktionär der Lea Bank ASA. Mutares SE & Co. KGaA*11: Die Mutares SE & Co. KGaA hat ein verbindliches Kaufangebot für Alcura France von der Alliance Healthcare Group France unterbreitet. Damit wäre die zwölfte Übernahme des Jahres perfekt. Die Alcura France ist auf den Vertrieb und die Vermietung von Geräten und Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich spezialisiert. Es werden im Jahr 2025 nahezu 100 Mio. EUR Umsatz erwartet. Photon Energy N.V.* 11: Die Photon Energy N.V. hat mitgeteilt, dass das Unternehmen einen Vertrag über den Verkauf von zwei PV-Kraftwerken und ein hybrides Solar- und Batterieprojekt mit der CleanPeak Energy geschlossen hat. Dieser Verkauf wird zu einem Netto-Cash-Beitrag von über 6 Mio. EUR führen. Reconcept GmbH*11: Die Reconcept GmbH hat erfolgreich ein Windparkportfolio in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 10 Megawatt an die österreichische oekostrom AG veräußert. Mit dieser Transaktion schafft die Reconcept GmbH weitere Möglichkeiten für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie. Semper Idem Underberg AG*11: Die Semper idem Underberg AG hat zuletzt beschlossen, den noch ausstehenden Gesamtnennbetrag der Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3) in Höhe von EUR 25.643.000 und damit die Anleihe 2019/2025 vorzeitig sowie vollständig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt zum 19. November 2024. The Platform Group AG*11: Die The Platform Group AG hat kürzlich ihre Prognosen für dieses und nächstes Jahr nach oben angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Nettoumsatz für das aktuelle Geschäftsjahr in Höhe von 500-520 Mio. EUR (zuvor: 480-500 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 29-32 Mio. EUR (zuvor: 26-30 Mio. EUR). Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von mind. 570 Mio. EUR (zuvor: 550 Mio. EUR) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7-10 % (unverändert). UBM Development AG*11: Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzinsung von 7% p.a. und einer Stückelung von EUR 500,00 an. Das Emissionsvolumen des UBM Green Bond 2024-2029 soll bis zu EUR 100 Mio. betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 150 Mio. Vossloh AG*11: Die Vossloh AG hat einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit der Tochtergesellschaft DB InfraGO AG der Deutschen Bahn AG über einen Gesamtumsatzvolumen von über 100 Mio. EUR abgeschlossen. Diese Vereinbarungen decken sowohl die korrektive Instandhaltung (Schienenfräsen) als auch die präventive Schienenpflege (Hochgeschwindigkeitsschleifen) ab. Wienerberger AG*11: Die Wienerberger AG schließt drei strategische Übernahmen ab. Zunächst wird das Portfolio für Wasserlösungen in Nordeuropa mit der Mehrheitsübernahme der finnischen Slatek OY und der Komplettübernahme der norwegischen Tekken AS erweitert. Beide werden etwa 10 Mio. EUR Umsatz beitragen. Des Weiteren übernimmt die Wienerberger AG die Betonarna Lesonice s.r.o. und stärkt damit seine Position im Gebäude- und Infrastrukturbereich für Flächenbefestigung und innovative Hochleistungs-Schallschutzlösungen. Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November 2024 die Anleihen der Adler Real Estate AG, der Lottomatica S.p.A., der Air Baltic Corporation A.S., der PHM Group Holdings Oyj und der Piaggio & C. S.p.A. dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 25,1% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 74,9% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche gewichtete Effektivrendite des aktuellen Portfolios betragen 6,13% bzw. 11,05%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,98 Jahre. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31289.pdf

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 12.11.24 (13:57 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.11.24 (14:30 Uhr)