New York Ausblick: Moderate Verluste nach US-Inflationsdaten erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte nach Bekanntgabe von Inflationsdaten mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 44.010 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,2 Prozent im Plus bei 21.123 Zählern.

In den USA verstärkte sich der Preisauftrieb im Oktober wieder, was allerdings erwartet worden war. Zudem hatte zuvor im September die Teuerungsrate mit 2,4 Prozent den niedrigsten Wert seit Februar 2021 erreicht.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Spotify ihren jüngsten Rekordkurs beschleunigt fortsetzen. Nach aktuellen Geschäftszahlen des Musikstreaming-Dienstes stiegen die Anteilsscheine im vorbörslichen Handel zuletzt um gut 10 Prozent. Im Hauptgeschäft würden sich die Kursgewinne im bisherigen Jahresverlauf damit auf mehr als 130 Prozent summieren. Spotify überzeugte vor allem mit der Entwicklung der Kundenzahlen.

Die Papiere von Rivian gewannen vorbörslich mehr als 10 Prozent, nachdem der Elektroautohersteller seine Partnerschaft mit Volkswagen besiegelt hat. Im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens soll VW Zugriff auf die Elektro- und Softwarearchitektur von Rivian erhalten und lässt sich das Investment 5,8 Milliarden US-Dollar kosten. Die Details des Joint Ventures sähen weit besser für Rivian aus, als von deren Anlegern teilweise befürchtet, kommentierte RBC-Analyst Tom Narayan.

Die Titel von Groupon stürzten vorbörslich um 20 Prozent ab. Der Anbieter von Einkaufsrabatten hatte sein Jahresziel für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) gesenkt.

Die Aktien von Spirit Airlines brachen vorbörslich um 58 Prozent ein. Das Unternehmen spricht aktuell mit seinen Gläubigern über eine Schuldenrestrukturierung. Sollte solch ein Schritt erfolgen, dürften die Aktionäre leer ausgehen, hatte das Unternehmen am Vortag nach Börsenschluss mitgeteilt./edh/mis