Stellvertretender BayWa-Aufsichtsratschef tritt zurück

München (Reuters) - Der Vertreter des größten BayWa-Aktionärs im Aufsichtsrat des schwer angeschlagenen bayerischen Agrarkonzerns nimmt mit sofortiger Wirkung den Hut.

Wolfgang Altmüller, im Hauptberuf Vorstandschef Chef der Rosenheimer "meine Volksbank Raiffeisenbank eG", einer der größten bayerischen Genossenschaftsbanken, erklärte in einem Reuters vorliegenden Schreiben an BayWa-Aufsichtsratschef Gregor Scheller am Mittwoch seinen Rücktritt aus dem Gremium. Altmüller ist einer von zwei Stellvertretern Schellers. Er wolle mit dem Schritt "ein Signal nach innen und außen senden auf dem Weg der Neuausrichtung", heißt es in dem Brief. Altmüller gehört dem Aufsichtsrat seit zehn Jahren an und ist noch bis 2028 gewählt. Die BayWa wollte sich dazu nicht äußern.

Altmüller ist auch Aufsichtsratschef der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs-AG (BRB), dem mit 34 Prozent größten Aktionär der BayWa. Die BRB und die dahinter stehenden Volks- und Raiffeisenbanken müssen einen beträchtlichen Teil der Kapitalspritzen stemmen, die die BayWa zum Überleben braucht. "Unsere Bemühungen, die BayWa zu stabilisieren, tragen erste Früchte", schreibt Altmüller.

