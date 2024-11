WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 26. November 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/24 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (8.00 h Pk) 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall) 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 08:00 DEU: RTL, Q3-Zahlen 08.00 DEU: Siemens Energy, Pk Jahreszahlen (10.30 h Analystencall) 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum dritten Quartal vor 10:00 DEU: RWE Pk zu Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall) 17:45 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Einhell Germany, Q3-Zahlen (detailliert) FRA: Nexans, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/24 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/24 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/24 14:30 USA: Realeinkommen 10/24 17:00 RUS: BIP Q3/24 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/24 SONSTIGER TERMINE 08:30 EUR: Fortsetzung EZB «Global Research Forum on International Macroeconomics and Finance» 2024, Frankfurt 09:00 DEU: Deutscher Handelskongress, Berlin Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. Parallel zum Kongress finden die Messe «Retail World» und die Verleihung des «Deutschen Handelspreis» statt. U.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und FDP-Chef Christian Lindner. 09:15 DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Die Welt im Umbruch - was tun?», Berlin + 09.15 CDU-Chef Friedrich Merz + 12.50 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Vodafones Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Markenstreit um Chiquita-Logo 11:00 DEU: Pk im Vorfeld der Autosport und Tuningmesse «Essen Motor Show» (30.11.-8.12.) 11:30 DEU: Strategiedialog Automobilwirtschaft BW u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Rheinstetten + 14.00 Online-Veranstaltung u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + ca. 13.10 Unterzeichnung einer Absichtserklärung für Zusammenarbeit bei Free- and Open-Source-Software in der Automobilwirtschaft u.a. mit Kretschmann, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz Group, und Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Porsche 12:00 DEU: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung übergibt das Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz in Anwesenheit von Ministern sowie der SVR-Mitglieder. DEU: Bundestag + 13.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und zweistündige Aussprache + 15.45 Regierungsbefragung mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Arbeitsminister Hubertus Heil + 18.15 Aktuelle Stunde «Kein Stillstand im Parlament - Sachbezogene Mehrheiten nutzen» (auf Antrag der AfD-Fraktion) 17:00 USA: Nach der US-Präsidentschaftswahl: Biden und Trump treffen sich im Oval Office, Washington 19:00 DEU: Rede Bundeskanzler Olaf Scholz bei Festveranstaltung 150 Jahre Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berlin LUX: Mündliche Verhandlung zur Klage Ryanairs gegen deutsche Corona-Hilfen ASU: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku + Bericht «Global Carbon Budget 2024» zum weltweiten CO2-Ausstoß erscheint ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen (13.30 h Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (8.30 h Analystencall) 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert) 12:00 FRA: Thales, Capital Markets Day 16:30 DEU: Biontech, 'Innovation Series Day' zu Forschung & Entwicklung per Webcast 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:10 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BayernLB, Q3-Zahlen NLD: ASML Holding, Investor Day SWE: Volvo AB, Capital Markets Day USA: Applied Materials, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/24 08:00 GBR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/24 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/24 (vorab) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 09:30 NLD: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Überschuldete Personen mit Schulden bei Onlinehändlern, Jahre 2018-2023 09:00 DEU: Pressebriefing IAA Mobility 2025, München 09:15 DEU: Jubiläums-Veranstaltung Fraport «Standortfaktor Luftfahrt - 100 Jahre Flughafengeschichte Frankfurt» 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Genehmigung des LNG-Terminals im Hafen Lubmin, Leipzig 11:00 DEU: Pk Bankhaus Metzler: «Investment-Strategie 2025» u.a. mit dem Chef der Privatbank, Gerhard Wiesheu, Frankfurt 18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch 2024: «Der Westen» in der Krise? Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der US-Präsidentschaftswahl u.a. mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, dem US-amerikanischen Historiker Michael Kimmage, Berlin ECU: 29. Iberoamerika-Gipfel, Cuenca Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen 13:30 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: AstraZeneca, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/24 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/24 05:30 JPN: Dienstleitungsindex 9/24 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/24 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/24 (endgültig) 08:00 GBR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/24 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 09:00 CHE: Seco: Schnellschätzung BIP Q3/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 11/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/24 15:15 USA: Industrieproduktion 10/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/24 16:00 USA: Lagerbestände 9/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 EU-Kommission legt Herbstprognose für die Wirtschaft vor BEL: Treffen der Finanzminister der Mitgliedsländer zum EU-Haushalt, Brüssel 15:00 PER: Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Lima ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q4-Umsatz DEU: Rheinmetall, Capital Markes Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/24 08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q3/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 9/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/24 16:00 USA: NAHB-Index 11/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Daimler Buses eMobility Days 2.0 + 08.30 Hybrid-Pk Till Oberwörder, CEO Daimler Buses, u.a. zu Vorstellung eines neuen elektrisch angetriebenen Busses und Neuigkeiten zur Weiterentwicklung der Batterie-Technologie für Stadtbusse 09:00 DEU: «Euro Finance Week», Frankfurt Zur Eröffnungskonferenz werden als Rednerinnen und Redner u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die Deutschland-Chefin der Unicredit, Marion Höllinger, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. 10:00 DEU: Airbus übergibt den ersten von 62 bestellten Hubschraubern H145M an die Bundeswehr, Donauwörth BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel 15:00 BRA: Beginn eines zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Themen unter anderem: Ukraine-Krieg, Situation im Nahen Osten, Kampf gegen den Klimawandel, Verfassung der Weltwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic plc, Q2-Zahlen 08:30 CHE: Nestle, Capital Markets Day 09:00 ESP: CaixaBank, Investor Day 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Zahlen 11:00 CHE: Swiss Re, Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 20:00 USA: Qualcomm, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Symrise, Capital Markets Day Tag 1 von 2 CHE: SGS, Capital Markets Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day Tag 2 von 2 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day NOR: Schibsted, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pressegespräch DWS: Marktausblick 2025 (hybrid), Frankfurt/M. AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Verteidigungsministertreffen, Brüssel 15:00 BRA: Abschluss des zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: STMicroelectronics, Capital Markets Day 09:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2024 10:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung 14:30 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 USA: Stanley Black & Decker, Capital Markets Day 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Symrise, Capital Markets Day Tag 2 von 2 CHE: Baloise, Q3-Umsatz USA: Snowflake, Q3-Zahlen USA: Target, Q3-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/24 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/24 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpeise 10/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/24 11:00 EUR: Bauproduktion 9/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und dem Leiter Kapitalmärkte und Strategie, Joachim Schallmayer, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch DZ Bank Research: Jahresausblick 2025, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BaFin-Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht, Bonn 11:00 DEU: Pk 2024 der Spielwarenbranche mit Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, Nürnberg DEU: FTI-Gläubigerversammlung, München DEU: Betriebsversammlung des Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems, Friedrichshafen + 13.00 Pressegespräch AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 DEU: DFV, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Julius Bär, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day (Neuer 3-Jahres-Plan etc.) 08:30 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 14:00 USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Intuit, Q1-Zahlen USA: Gap, Q3-Zahlen USA: Deere & Co, Q4-Zahlen USA: ResMed, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/24 06:30 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 10/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/24 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator10/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet: Haftet der Betreiber einer Autowaschanlage für die Beschädigung eines Fahrzeugs?, Karlsruhe 10:00 DEU: Branchentag «Erneuerbare Energien» mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne), Hannover 10:00 DEU: Veranstaltung zum Stand des europäischen Bezahlsystem Wero. Das europäische Bezahlsystem Wero der European Payments Initiative (EPI) war Anfang Juli gestartet. Zum «Epi Media Summit» werden u.a. erwartet: Martina Weimert (CEO von EPI), Joachim Schmalzl (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV), Thomas Ullrich (Mitglied des Vorstands der DZ Bank) und Dominik Hennen (Head of Personal Banking Deutsche Bank), Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pressegespräch Helaba: «Märkte und Trends 2025» (als Webkonferenz), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pk Bundesbank zur Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2024, Frankfurt/M. AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Vinci, Investor Day GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 9/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:00 DEU: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q3/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (9.30 h) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (14.00 h) 10:00 DEU: Bayerisches Oberstes Landesgericht verhandelt in Wirecard-Musterverfahren Schadenersatzklage eines Aktionärs, München AZE: Geplantes Ende der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 10:00 CHE: Roche, Roche's IR Digitalization Day 2024 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:30 DEU: Lufthansa, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q3/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/24 10:00 POL: Industrieproduktion 10/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/24 14:30 USA: CFNA-Index 10/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) Motto: «Unternehmer treffen Investoren». Veranstalter ist die Deutsche Börse. ITA: Treffen der G7-Außenminister, Fiuggi (bis 26.11.24) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Stratec, Capital Markets Day USA: Dell, Q3-Zahlen USA: HP Inc., Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/24 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/24 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/24 20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 7.11.24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Keynote 14.00 h) zu den nächsten nötigen Schritten der Energiewende, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) + 10.05 Keynote Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender Salzgitter AG + 10.25 Keynote Frank Blome, CEO PowerCo (VW-Batterietochter) + 14.15 Keynote & Talk mit Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident des Landes ITA: Treffen der G7-Außenminister (Schluss), Fiuggi ----------------------------------------------------------------------------------------

