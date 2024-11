New York Ausblick: Wenig verändert erwartet zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag nach Preisdaten nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 44.052 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG hingegen 0,1 Prozent tiefer bei 21.019 Zählern.

In den USA legten die Erzeugerpreise im Oktober mit plus 2,4 Prozent etwas stärker als erwartet zu. Zudem wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank deutlicher als prognostiziert.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Walt Disney mit einem vorbörslichen Kurssprung von 8,4 Prozent im Anlegerfokus stehen. Einige Filmkassenschlager sowie das Streaming-Geschäft trieben die Geschäfte des Konzerns an. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht, der Überschuss verdoppelte sich sogar fast. Für das neue Geschäftsjahr plant Disney-Chef Robert Iger weiteres Gewinnwachstum, das einem Händler zufolge deutlich über der Konsensschätzung liegt. Zudem kündigte er Aktienrückkäufe in Höhe von drei Milliarden US-Dollar an.

Bei Cisco sank der Umsatz im ersten Geschäftsquartal um sechs Prozent. Der Gewinn fiel unter dem Strich um ein Viertel. Wegen des Hypes um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) blickt der Netzwerk-Ausrüster aber optimistisch auf das laufende Quartal. Im vorbörslichen Handel notierte die Cisco-Aktie zuletzt 0,2 Prozent im Minus.

Die in den USA gehandelten Anteilsscheine von JD.com legten vorbörslich zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn des chinesischen E-Commerce-Unternehmens fiel besser als am Markt erwartet aus. Der Umsatz wuchs allerdings weniger stark als die Experten im Schnitt prognostiziert hatten./edh/jha/