IRW-News: Abitibi Metals Corp: Abitibi Metals erhöht Ressource beim B26 Projekt um 62% auf jetzt 11,3 Mio. Tonnen mit 2,13% CuEq in der Kategorie Indicated sowie 7,2 Mt mit 2,21% CuEq in der Kategorie Inferred

IRW-PRESS: Abitibi Metals Corp: Abitibi Metals erhöht Ressource beim B26 Projekt um 62% auf jetzt 11,3 Mio. Tonnen mit 2,13% CuEq in der Kategorie Indicated sowie 7,2 Mt mit 2,21% CuEq in der Kategorie Inferred

Abitibi Metals erhöht Ressource beim B26 Projekt um 62% auf jetzt 11,3 Mio. Tonnen mit 2,13% CuEq in der Kategorie Indicated sowie 7,2 Mt mit 2,21% CuEq in der Kategorie Inferred

Highlights:

· Die angezeigten Ressourcen stiegen um 62 % von 6,9 Mio. t auf 11,3 Mio. t:

o Die angezeigten Ressourcen weisen jetzt einen Gehalt von 1,23 % Kupfer (Cu), 1,27 % Zink (Zn), 0,46 g/t Gold (Au) und 31,9 g/t Silber (Ag) bzw. 2,13 % Kupferäquivalent (CuEq) auf

o Angezeigte Ressourcen enthalten 307,9 Millionen Pfund (Mlbs) Kupfer, 316,9 Mlbs Zink, 168,2 Tausend Unzen (koz) Gold und 11,6 Millionen Unzen (Moz) Silber oder 532,3 Mlbs Kupferäquivalent

· Die abgeleiteten Ressourcen stiegen um 63 % auf 7,2 Mio. t von 4,4 Mio. t:

o Die abgeleiteten Ressourcen weisen jetzt einen Gehalt von 1,56 % Cu, 0,17 % Zn, 0,87 g/t Au und 7,4 g/t Ag oder 2,21 % CuEq auf

o Abgeleitete Ressourcen enthalten 246,0 Mio. Pfund Kupfer, 27,3 Mio. Pfund Zink, 200,8.000 Unzen Gold und 1,7 Mio. Unzen Silber oder 348,8 Mio. Pfund Kupferäquivalent.

· Deutliche Zunahme des Gesamtgehalts an Metallen: 38 % mehr enthaltenes Kupfer, 15 % mehr enthaltenes Zink, 29 % mehr enthaltenes Gold und 22 % mehr enthaltenes Silber im Vergleich zur Ressourcenschätzung von 2018

· Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, erklärte: "Wir freuen uns, diese bedeutende Aktualisierung der Ressource bekannt zu geben, die nach nur einem Jahr gezielter Exploration in der Polymetall-Lagerstätte B26 erreicht wurde. Wir glauben, dass wir erst am Anfang der Definition einer viel größeren Ressource in B26 stehen und werden sie durch fortlaufende Bohrungen weiter ausbauen, mit dem Ziel, ihren vollen Wert für unsere Aktionäre und Stakeholder zu erschließen.

· Die Mineralisierung beginnt in Oberflächennähe und bleibt in der Tiefe offen: Die polymetallische Lagerstätte B26 bleibt in der Tiefe und seitlich offen. Das laufende 16.500 Meter umfassende Phase-2-Bohrprogramm wurde in dieser Ressourcenaktualisierung nicht berücksichtigt und die ersten Ergebnisse werden nächste Woche bekannt gegeben.

London, ON - 13. November 2024 - Abitibi Metals Corp. (Abitibi oder das Unternehmen) (CSE: AMQ - WKN:A3EWQ3 - OTCQX:AMQFF) freut sich, die Ergebnisse einer aktualisierten Ressourcenschätzung für die polymetallische Lagerstätte B26 ("B 26, das Projekt oder die Lagerstätte) und die erste Ressource, die von Abitibi Metals veröffentlicht wurde und 13.510 Meter umfasst, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms 2024 in 44 Bohrlöchern gebohrt wurden. Das Unternehmen ist mit 13,0 Millionen US-Dollar vollständig finanziert, um das verbleibende Arbeitsprogramm der Phase 2 für 2024 abzuschließen und weitere 20.000 Meter an Diamantbohrungen im Jahr 2025 durchzuführen, die in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen werden, um die Option abzuschließen. Am 16. November 2023 schloss das Unternehmen eine Optionsvereinbarung über die Lagerstätte B26 ab, um innerhalb von sieben Jahren 80 % von SOQUEM Inc. zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2023).

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, erklärte: Wir freuen uns, diese bedeutende Aktualisierung der Ressource bekannt zu geben, die nach nur einem Jahr gezielter Exploration in der Polymetall-Lagerstätte B26 erreicht wurde. Diese beträchtliche Zunahme des enthaltenen Metallbestands unterstreicht das außergewöhnliche Potenzial dieses Vermögenswerts und bestätigt den disziplinierten Ansatz unseres Teams zur Erschließung von Werten in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen. In dieser kurzen Zeit haben wir das beeindruckende Ausmaß von B26 nachgewiesen. Während wir die Ressource weiter ausbauen, freuen wir uns über den langfristigen Wert, den sie für unsere Stakeholder in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen bringen wird. Wir glauben, dass wir erst am Anfang der Definition einer viel größeren Ressource bei B26 stehen und werden sie durch fortlaufende Bohrungen weiter ausbauen, mit dem Ziel, ihren vollen Wert für unsere Aktionäre und Stakeholder zu erschließen. Wir möchten auch die grundlegende Arbeit von SOQUEM würdigen, deren Fachwissen und gründliche Explorationsvorarbeit den wesentlichen Rahmen für diese bedeutende Leistung geschaffen haben.

Nach einer eingehenden Bewertung sowohl von Tagebau- als auch von Untertagebauszenarien für die Lagerstätte B26 sehen wir derzeit einen größeren Wert in der Verfolgung eines reinen Untertagemodells. Wir sehen jedoch weiterhin einen starken Nutzen im Potenzial des Tagebaus, insbesondere angesichts des vielversprechenden niedriggradigen, oberflächennahen Halos. Wir planen, weitere Arbeiten durchzuführen, um diese Zone besser zu verstehen und zu beschreiben, was die Vielseitigkeit der Ressource verbessern und in Zukunft eine erhebliche Optionalität hinzufügen könnte. Unser Ansatz konzentriert sich weiterhin auf die Maximierung des langfristigen Werts der Lagerstätte B26.

Die vulkanogene Lagerstätte B26 zeichnet sich durch zwei Hauptmineralisierungstypen aus. Der nördliche Teil der Lagerstätte ist durch Chalkopyritgänge gekennzeichnet, die in serizitisiertem und chloritisiertem Rhyolith enthalten sind. Der südliche Teil enthält hauptsächlich disseminierte und massive Sphalerit- und Pyrit- und Mineralisierungen, die in parallelen, nach Osten streichenden Rhyolithhorizonten enthalten sind, die von einer Silica-Sericit-Chlorit-Alterationszonierung betroffen sind, die steil nach Süden abfällt. Die Ergebnisse der aktuellen Ressourcenschätzung sind in den Tabellen 1 bis 3 aufgeführt. Tabelle 1 enthält die neue unterirdische Ressourcenschätzung für die Lagerstätte B26 und Tabelle 2 den aktuellen Metallgehalt innerhalb der aktualisierten Ressourcenschätzung für B26. Eine Sensitivitätsanalyse verschiedener Cut-off-Gehalte für die geschätzten Ressourcen ist in Tabelle 3 aufgeführt.

Der signifikante Anstieg der Ressource und des gesamten enthaltenen Metalls ist auf Folgendes zurückzuführen:

1. Ein verfeinertes 3D-Mineralisierungsmodell, das aktualisierte Rohstoffpreise enthält. Die Methodik bleibt mit der Schätzung von 2018 konsistent. Eine detailliertere Untersuchung des Modells ermöglichte eine bessere Verknüpfung der mineralisierten Abschnitte.

2. Die neuen Bohrungen, die 2024 abgeschlossen wurden und in Phase 1 insgesamt 13.510 Meter in 44 Löchern umfassten.

Das Unternehmen führte eine detaillierte Analyse sowohl eines Tagebau- als auch eines Untertagebauszenarios durch und kam zu dem Schluss, dass ein reines Untertagemodell den unmittelbarsten Wert kristallisiert. Dennoch ist das Management nach wie vor der Ansicht, dass es starke Unterstützung für einen Tagebau gibt. Um dieses Potenzial an der Oberfläche voll auszuschöpfen, sind weitere Arbeiten erforderlich, um das Tagebau-Modell zu verfeinern, darunter weitere Bohrungen, Probenahmen von historischem Kernmaterial - wo große Zonen mit vereinzelter Mineralisierung noch nicht getestet wurden - und Schallbohrungen zur Untersuchung einer potenziellen Schicht aus oxidiertem Deckgebirge, das eine Mineralisierung direkt über dem Grundgestein enthält, ähnlich wie bei der Selbaie-Mine beobachtet. Wir sind bestrebt, beide Ansätze voranzutreiben, um das Ressourcenpotenzial der Lagerstätte B26 zu maximieren.

Tabelle 1: B26-Mineralressourcenschätzung 2024

ZONE TonnageClassificCu Zn Au Ag Pb Cu Au Eq.

(Mt) ation (%) (%) (g/t)(g/t)(%) Eq. (g/t)

(%)

Feeder C8.13 Indicated1.64 0.09 0.61 5.9 0.002.09 3.33

u

6.92 Inferred 1.61 0.04 0.84 5.2 0.002.18 3.48

Horizon 2.87 Indicated0.22 4.45 0.08 96.1 0.182.30 3.65

Zn

0.21 Inferred 0.13 3.61 1.93 59.3 0.112.86 4.55

Remob Ag0.32 Indicated0.01 2.79 0.06 115.50.281.70 2.70

-Zn

0.03 Inferred 0.02 5.59 0.13 135.00.062.72 4.33

TOTAL 11.32 Indicated1.23 1.27 0.46 31.9 0.052.13 3.39

7.16 Inferred 1.56 0.17 0.87 7.4 0.002.21 3.51

Anmerkungen

(1) Der unter Tage verwendete Cut-off-Gehalt ist ein In-situ-Wert von 100 $/t (nach der Aufbereitung entspricht dies 1,09 % Cu, 3,50 % Zn, 1,73 g/t Au oder 165,9 g/t Ag).

(2) Die Kupfer-, Zink-, Gold- und Silberäquivalentwerte werden zu Vergleichszwecken angegeben.

(3) Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum geschätzt. Diese Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den Standards der NI 43-101 gemeldet.

(4) Mineralressourcen stellen keine Mineralreserven dar, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde.

(5) Abgeleitete Ressourcen sind exklusive angezeigter Ressourcen.

(6) Das Gültigkeitsdatum dieser Mineralressourcen ist der 1. November 2024.

(7) Die Ressourcen werden mit einem Cut-off auf den kombinierten Wert einer Tonne Ressource geschätzt.

(8) Der In-situ-Wert der Ressourcen sowie die Cu-, Zn-, Au- und Ag-Äquivalente werden mit einer Ausbeute von Cu: 98,3 %, Zn: 96,1 %, Au: 90 %, Ag: 72,1 % und Pb: 44 % und Preisen von Cu: 9.370 $/t (4,25 $/lb), Zn: 2.976 $/t (1,35 $/lb), Au: 2.000 $/oz, Ag: 26 $/oz und Pb: 1,00 $/lb.

(9) Alle Ressourcen werden in-situ und unverdünnt dargestellt.

(10) Alle $-Werte sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

(11) Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht addiert werden können.

Tabelle 2: Ressourcenschätzung 2024 - B26 enthaltenes Metall

ZONE TonnagClassifiCu Zn Au Ag Pb Cu Au

e cation (kt) (kt) (koz) (koz)(kt) Eq. Eq.

(kt) (koz)

(Mt)

Feeder C8.13 Indicate133.47.2 160.1 1,5370.12 170.1870

u d

6.92 Inferred111.32.8 187.4 1,1530.09 151.2774

Horizon 2.87 Indicate6.2 127.57.5 8,8625.02 65.8 337

Zn d

0.21 Inferred0.27 7.7 13.3 408 0.23 6.1 31

Remob Ag0.32 Indicate0.04 9.0 0.6 1,1980.91 5.5 28

-Zn d

0.03 Inferred0.01 1.8 0.13 141 0.02 0.9 4.5

TOTAL 11.32 Indicate139.7143.7168.2 11,596.06 241.41,235

d 7

7.16 Inferred111.612.4 200.8 1,7020.34 158.2809

Anmerkungen:

(1) Der Metallgehalt wurde anhand der in Tabelle 1 angegebenen Werte berechnet.

(2) Die Anmerkungen (1) bis (11) aus Tabelle 1 gelten für Tabelle 2.

Tabelle 3: B26-Mineralressourcenschätzung-Sensitivitätsanalyse

Cut offTonnagClassificCu Zn Au Ag Pb Cu

grades e ation (%) (%) (g/t)(g/t)(%) Eq.

(Mt) (%)

Base 13.66 Indicated1.12 1.170.41 29.3 0.051.93

Case

- 20%

8.38 Inferred 1.44 0.160.78 6.7 0.002.03

Base 11.32 Indicated1.23 1.270.46 31.9 0.052.13

Case

7.17 Inferred 1.56 0.170.87 7.4 0.002.21

Base 9.32 Indicated1.34 1.410.52 34.7 0.062.33

Case

+20%

6.04 Inferred 1.67 0.190.98 8.1 0.012.40

Anmerkungen:

(1) Der Metallgehalt wurde anhand der in Tabelle 1 angegebenen Werte berechnet.

(2) Die Anmerkungen (2) bis (11) aus Tabelle 1 gelten für Tabelle 3.

(3) Der verwendete Cut-off-Gehalt für den Untertagebau (Basisfall -20 %) beträgt 80 $/t (nach der Aufbereitung entspricht dies 0,87 % Cu, 2,80 % Zn oder 132,7 g/t Ag).

(4) Der verwendete Cut-off-Gehalt für den Untertagebau (Basisfall) beträgt 100 $/t (nach der Aufbereitung entspricht dies 1,09 % Cu, 3,50 % Zn oder 165,9 g/t Ag).

(5) Der verwendete Cut-off-Gehalt unter Tage (Basisfall +20 %) beträgt 120 $/t (nach der Aufbereitung entspricht dies 1,30 % Cu, 4,20 % Zn oder 199,1 g/t Ag).

Abbildung 1: Änderung der angezeigten und abgeleiteten Ressourcentonnage (Schätzung 2024 vs. Schätzung 2018)

Bedeutung für die Aktionäre:

· 62 % Anstieg der angezeigten Ressourcen: Die angezeigten Ressourcen der Lagerstätte B26 sind auf 11,3 Millionen Tonnen angewachsen, was einem Anstieg von 62 % entspricht. Da die Zonen entlang des Streichens und der Neigung weiterhin offen sind, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es erhebliche Möglichkeiten gibt, den Gesamtbestand an enthaltenen Metallen weiter zu erhöhen.

· 63 % Anstieg der abgeleiteten Ressourcen: Die abgeleiteten Ressourcen sind ebenfalls um 63 % auf 7,2 Millionen Tonnen gestiegen, mit bemerkenswerten Kupfer- und Goldgehalten. Diese Erweiterung der abgeleiteten Ressourcen unterstützt die Hochwertigkeit der Lagerstätte und die Möglichkeit, zusätzliches Material einzubringen, das sich derzeit außerhalb der bekannten Ressource befindet.

· Erreichen der kritischen Masse: Die Ressource weist einen enthaltenen Metallbestand von 307,9 Mio. Pfund Kupfer, 316,9 Mio. Pfund Zink, 168,2.000 Unzen Gold und 11,6 Mio. Unzen Silber in der angezeigten Kategorie und 246,0 Mio. Pfund Kupfer, 27,3 Mio. Pfund Zink, 200,8.000 Unzen Gold und 1,7 Mio. Unzen Silber in der abgeleiteten Kategorie.

· Offen für zukünftige Erweiterungen: Die Lagerstätte B26 ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen, was auf weitere Möglichkeiten für ein organisches Ressourcenwachstum durch laufende Explorationen hindeutet, die Teil des 16.500 Meter umfassenden Phase-II-Bohrprogramms des Unternehmens sind.

· Strategisches Modell nur für den Untertagebau: Der Fokus auf ein reines Untertagebau-Modell kristallisiert angesichts der höherwertigen Beschaffenheit der Ressource einen unmittelbaren Wert heraus. Wir planen, weitere Arbeiten durchzuführen, um diese Zone besser zu verstehen und zu beschreiben, was die Vielseitigkeit der Ressource verbessern und in Zukunft erhebliche zusätzliche Möglichkeiten bieten könnte.

· Unterstützt durch starke Finanzkraft: Mit einer Finanzierung von 13 Millionen US-Dollar ist Abitibi Metals vollständig finanziert, um sein Arbeitsprogramm für 2024 abzuschließen, und plant für 2025 zusätzliche Bohrungen über 20.000 Meter, um sicherzustellen, dass die Ressourcenerweiterung und der Projektfortschritt kontinuierlich fortgesetzt werden.

Die Ressourcen wurden anhand der folgenden Parameter geschätzt:

· Die Datenbank umfasst 298 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 129.184 Metern. Davon wurden 48 im Jahr 2024 von Abitibi Metals gebohrt (darunter 4, die nicht bis zum Grundgestein reichten), 191 wurden von SOQUEM ab 2013 gebohrt und 63 gelten als historisch.

· Die Datenbank enthält 50.648 Proben mit einer durchschnittlichen Kernlänge von 1,29 Metern pro Probe und einer Gesamtlänge von 65.200 Metern. Der von Abitibi Metals und SOQUEM gebohrte Kern hat die Größe NQ und wurde 2014 von Actlabs, 2015 (erneute Probenahme) von AGAT, 2016-2017 von ALS und 2024 von AGAT untersucht.

· Die Ressourcenschätzung wurde unter Verwendung der Inverse-Distance-Squared-Methode (ID2) durchgeführt.

· Die Blockgröße beträgt 10 x 2 x 10 m.

· Das Modell wurde anhand von 84 Querschnitten mit einem variablen Abstand von 8 bis 50 Metern je nach Datendichte (durchschnittlicher Abstand von 20 Metern) erstellt. Insgesamt wurden 36 Festkörper modelliert, von denen 26 als Feeder Cu, 3 für den Horizont Zn und 7 für den Remob Ag-Zn betrachtet wurden. Die Mindestlänge eines Bohrabschnitts beträgt 3 Meter, was ungefähr einer horizontalen Mächtigkeit von 2 Metern entspricht.

· Für alle Variablen wurde eine Kappung vorgenommen. Cu wurde bei 10 % gekappt, wobei nur 2 Mischproben gekappt wurden, was zu einem Verlust des Metallgehalts von 0,5 % führte. Zn wurde bei 20 % gekappt, wobei nur 2 Mischproben gekappt wurden, was zu einem Verlust des Metallgehalts von 0,6 % führte. Au wurde auf 18 g/t begrenzt, wobei nur 2 Verbundstoffe begrenzt wurden, was zu einem Verlust des Metallgehalts von 2 % führte. Ag wurde auf 800 g/t begrenzt, wobei nur 6 Verbundstoffe begrenzt wurden, was zu einem Verlust des Metallgehalts von 3 % führte. Pb wurde auf 2 % begrenzt, wobei nur 3 Verbundstoffe begrenzt wurden, was zu einem Verlust des Metallgehalts von 2 % führte.

· Die Gesteinsdichte beträgt 2,8 für Feeder-Cu- und Remob-Ag-Zn-Feststoffe. Die Dichte beträgt 2,95 für Horizon-Zn-Feststoffe. Diese Werte basieren auf 2.349 Messungen von SOQUEM zwischen 2013 und 2017. Dieser Parameter blieb gegenüber der MRE von 2018 unverändert.

· Für das Untertagebau-Szenario wurden folgende Parameter verwendet:

o Preise:

§ Cu: 9.370 $/t (4,25 $/lb)

§ Zn: 2.976 $/t (1,35 $/lb)

§ Au: 2.000 $/oz

§ Ag: 26 $/oz

§ Pb: 1,00 $/lb

o Kosten:

§ Untertagebau: 60,50 $/t

§ Verarbeitung: 24 $/t

§ Verwaltungs- und Gemeinkosten: 1,5 $/t

o Gewinnungsrate beim Abbau: 90 %

o Gewinnungsrate beim Mahlen: Cu: 98,3 %, Zn: 96,1 %, Au: 90 %, Ag: 72,1 % und Pb: 44 %

o Verwässerung beim Abbau: 10 %

o Lizenzgebühr: 0 %

o Abfalldichte: 2,8

o Die Formel zur Berechnung des In-situ-Werts lautet wie folgt:

o 92,11 ($/%) x Cu(%) + 28,6 ($/%) x Zn(%) + 57,87 ($/g) x Au (g/t) + 0,603 ($/g) x Ag (g/t) + 9,7 ($/%) x Pb(%)

· Kleine Zonen mit geschätztem mineralisiertem Material wurden von den MRE-Zahlen ausgenommen, da sie möglicherweise nicht umfangreich genug sind, um eine Untertageerschließung zu rechtfertigen.

Weitere Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung 2024, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die zur Schätzung der Mineralressourcen der Lagerstätte B26 verwendet wurden, werden innerhalb von 45 Tagen gemäß NI 43-101 auf SEDAR Plus (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar sein.

Yann Camus P.Eng. von SGS Canada Inc. ist die unabhängige qualifizierte Person, die für die technischen Informationen über die Ressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist, wie in den NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert, einschließlich der Überprüfung der veröffentlichten Daten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von Martin Demers, P.Geo., OGQ Nr. 770, einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich, mit Ausnahme der Ergebnisse der Ressourcenschätzung.

Bei allen von SOQUEM und Abitibi Metals auf dem Projekt B26 durchgeführten Explorationsprogrammen wurden strenge QA/QC-Protokolle angewendet, einschließlich der Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Leerproben.

Über Abitibi Metals Corp

Abitibi Metals Corp. ist ein auf Quebec fokussiertes Mineralerwerbs- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochwertiger Grund- und Edelmetallgrundstücke konzentriert, die bohrbereit sind und ein hohes Aufwärts- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio strategischer Liegenschaften von Abitibi bietet eine reichhaltige Diversifizierung und umfasst die Option, 80 % der hochgradigen Polymetall-Lagerstätte B26 zu erwerben, die eine Ressourcenschätzung von 11,3 Mio. t @ 2,13 % Cu-Äq (Ind) & 7,2 Mio. t @ 2,21 % Cu-Äq (Inf) enthält, und das Beschefer-Goldprojekt, wo bei historischen Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metallfaktor von über 100 g/t Gold identifiziert wurden, darunter 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen.

Über SOQUEM

SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, hat sich der Förderung der Erkundung, Entdeckung und Erschließung von Bergbaukonzessionsgebieten in Quebec verschrieben. SOQUEM trägt auch zur Aufrechterhaltung starker lokaler Wirtschaften bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Entwicklung des Mineralreichtums von Quebec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Im Namen des Unternehmens:

Jonathon Deluce

Chief Executive Officer

Das Unternehmen ist auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, um Stakeholder und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, und ermutigt Aktionäre und Interessierte, dem Unternehmen über die folgenden Kanäle zu folgen und sich mit ihm auszutauschen, um über die neuesten Nachrichten, Brancheneinblicke und Unternehmensankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben:

