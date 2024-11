Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding („ODH“) (SIX ODHN.SW) hat seine konsolidierten Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2024 veröffentlicht.

Die gezielte Umsetzung der strategischen Roadmap führte zu einer verbesserten operativen und finanziellen Leistung mit einem Umsatzanstieg um 7.6% auf CHF 437 Millionen und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 16.5% auf CHF 129 Millionen bei einer Marge von 29.5%.

Altdorf, 14. November 2024 – In den ersten neun Monaten 2024 zeigte ODH eine starke operative und finanzielle Leistung in einem herausfordernden Umfeld, das durch den anhaltenden Konflikt im Gazastreifen, geopolitische Spannungen im Nahen Osten und wirtschaftliche Instabilität gekennzeichnet war. Unsere Ergebnisse unterstreichen ein effektives Management in einem komplexen makroökonomischen Umfeld. Die Abwertung des ägyptischen Pfunds (EGP) hat sich mit einem nicht cashwirksamen Wechselkursverlust von CHF 40.5 Millionen auf die Finanzergebnisse ausgewirkt. Unsere diversifizierte Geschäftsstrategie hat sich als widerstandsfähig gegenüber dem Inflationsdruck erwiesen, unterstützt durch Innovation und operative Effektivität. Dieser Ansatz hat zu einem deutlichen Umsatzwachstum und einer Verbesserung des bereinigten EBITDA sowie zu steigenden Margen geführt.

Finanzielle Eckdaten für das 3. Quartal 2024:

Gesamtumsatz: Im dritten Quartal 2024 sank unser Umsatz um 14.3% auf CHF 130.5 Millionen. Erwähnenswert ist, dass die Umsatz- und Nettogewinnzahlen für das dritte Quartal 2023 durch Landverkäufe in Höhe von CHF 11.5 Millionen positiv beeinflusst wurden. Im dritten Quartal 2024 wurden dagegen keine Landverkäufe getätigt.

Starke Gewinnentwicklung: Insgesamt wurde ein Gewinn von CHF 7.8 Millionen (Q3 2023: CHF 10.2 Millionen) erzielt.

Immobilienverkäufe: Die Immobilienverkäufe blieben im dritten Quartal gut und erreichten CHF 206.3 Millionen, ein Wachstum von 3.3% gegenüber CHF 199.8 Millionen im dritten Quartal 2023.

Finanzielle Eckdaten für die ersten neun Monate 2024:

Robustes Umsatzwachstum: Zunahme um 7.6% auf CHF 437.0 Millionen, getrieben durch einen soliden Anstieg im Immobilienbereich, bei Grundstücksverkäufen und der verbesserten Geschäftsleistung unserer Segmente mit wiederkehrenden Einnahmen.

Bruttogewinn: Anstieg um 9.3% auf CHF 134.6 Millionen, bei einer Marge von 30.8%. Dieses Wachstum wurde trotz steigender Materialkosten aufgrund des vorherrschenden inflationären Umfelds erzielt.

Immobilienerträge: CHF 244.9 Millionen, ein Anstieg von 3.7% im Vergleich zum Vorjahr.

Landverkäufe: CHF 27.5 Millionen, hauptsächlich aus dem Verkauf einer Parzelle in El Gouna im zweiten Quartal 2024.

Wiederkehrende Einkommenssegmente: zeigten eine starke Leistung mit einem Umsatzanstieg von 3.9% auf CHF 164.6 Millionen.

Bemerkenswerte Verbesserung des bereinigten EBITDA: Anstieg um 16.5% auf CHF 128.8 Millionen bei einer Marge von 30% gegenüber 27% im Vorjahr, was unsere operative Exzellenz unterstreicht.

Finanzierungskosten: Anstieg um 26.4% auf CHF 44.0 Millionen, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Zinssätze, was sich künftig wieder umkehren und zu tieferen Kosten führen dürfte.

Starke bereinigte Nettogewinnentwicklung: ODH meldete einen bereinigten Nettogewinn von CHF 44.8 Millionen, was einem Anstieg von 15.5% im Vergleich zu CHF 38.8 Millionen im Vorjahr. In dieser Zahl sind die übrigen Gewinne und Verluste inklusive Währungsverlusten und nicht-operative Einmaleffekte nicht enthalten.

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit: stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 282.1% auf CHF 115.4 Millionen, was auf eine verbesserte operative Leistung in allen Segmenten zurückzuführen ist. Das robuste Wachstum unterstreicht unser Commitment für operative Exzellenz.

Unter Berücksichtigung einmaliger Posten verzeichnete ODH einen Nettoverlust von CHF 171 Millionen während im Vorjahr ein Nettogewinn von CHF 27.8 Millionen resultierte. Zu den Hauptfaktoren, die zu diesem Verlust beitrugen, gehörten:

Währungsumrechnungsverluste: Einmalige Währungsumrechnungsverluste beliefen sich auf CHF 40.5 Millionen, was hauptsächlich auf die Abwertung des EGP gegenüber anderen Währungen zurückzuführen ist.

Sonstige Verluste: CHF 11.0 Millionen, hauptsächlich aus dem Verkauf von RAK in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Anteil an Verlusten von assoziierten Unternehmen: CHF 7.3 Millionen Verluste aus unseren assoziierten Unternehmen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Verluste als nicht zahlungswirksame Elemente verbucht werden und sich nicht negativ auf den Cashflow des Unternehmens auswirken, was sich in unserem Engagement für betriebliche Effizienz und finanzielle Stabilität widerspiegelt.

Group Real Estate: Erzielte die höchsten Immobilienverkaufszahlen aller Zeiten in neun Monaten, wobei die Netto-Immobilienverkäufe um hohe 32% auf CHF 617 Millionen stiegen

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete ODH bemerkenswerte Erfolge bei den Immobilienverkäufen. Die neuen Immobilienverkäufe erreichten CHF 206.3 Millionen und trugen zu einem Gesamtverkaufswert von CHF 617.3 Millionen in den ersten neun Monaten 2024 bei, was einem ausserordentlichen Anstieg um 31.9% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Umsatzwachstum ist auf einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise zurückzuführen, während die Anzahl der verkauften Einheiten mit 1‘546 Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres blieb. Der kollektive Anstieg der Verkäufe und des Bautempos steigerte unseren Immobilienumsatz um 3.7% auf CHF 244.9 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024. Darüber hinaus stieg das bereinigte EBITDA um 1.8% auf CHF 83.4 Millionen in den ersten neun Monaten 2024, was einer Marge von 34.1% entspricht und unser Engagement für operative Exzellenz bekräftigt. Darüber hinaus erreichte der gesamte noch nicht verbuchte Umsatz aus Immobilienverkäufen CHF 780.9 Millionen, was eine erhebliche Sichtbarkeit unserer Immobilienumsätze an allen unseren Standorten in den nächsten drei bis vier Jahren gewährleistet.

Group Hotels: Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Nahen Osten haben wir unerschütterliche Stärke und Widerstandsfähigkeit bewiesen, unsere Einnahmen konstant bei CHF 107.6 Millionen gehalten und eine bereinigte EBITDA-Marge von 34% erzielt

Das etablierte Geschäftsmodell von ODH-Hotels hat trotz der weltweit vorherrschenden makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen erneut positive Ergebnisse geliefert. Unsere Hotels erzielten mit CHF 107.6 Millionen konstante Einnahmen auf Vorjahresniveau. Die Fähigkeit unserer Hotels, hohe Belegungsraten aufrechtzuerhalten und die Zimmerpreise zu verbessern, war ausschlaggebend für dieses Wachstum, obwohl es von der Abwertung des EGP betroffen war, wenn sie in CHF ausgewiesen. In EGP stiegen die Gesamteinnahmen der ägyptischen Hotels um 29.1%, während in CHF ein Rückgang um 9% resultierte wegen der Abwertung des EGP. Wir haben eine gesunde Marge erzielt. Denn in den ersten neun Monaten 2024 erreichte der Bruttogewinn CHF 41.9 Millionen – ausserdem blieb das bereinigte EBITDA solide und erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2024 um 2.3% auf CHF 36.2 Millionen, bei einer verbesserten Marge von 33.6% im Vergleich zu 32.9%, was auf die kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zurückzuführen war. Diese robuste finanzielle Leistung unterstreicht die Fähigkeit unserer Hotels, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten.

Wiederkehrende Erträge aus gewerblichen Vermögenswerten: Starkes Wachstum mit einem Anstieg der Einnahmen um 12% auf CHF 57 Millionen

Das Segment der gewerblichen Vermögenswerte spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzielung eines stetigen Cashflows und bietet der Gruppe bei unerwarteten Ereignissen wesentliche Unterstützung. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen auf CHF 20.5 Millionen, was einem Anstieg um 7.3% entspricht. Diese Ergebnisse haben den Umsatz des Segments „Commercial Assets“ auf CHF 57 Millionen gesteigert, was einem Wachstum von 12% im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 entspricht. Darüber hinaus übertraf das bereinigte EBITDA das Umsatzwachstum, was unsere operative Exzellenz unterstreicht, und stieg um 70.0% auf CHF 10.2 Millionen, was zu einer Marge von 17.9% führte, eine deutliche Verbesserung gegenüber den 11.8%, die in den ersten neun Monaten 2023 erzielt wurden.

Ereignisse nach dem Stichtag:

Verkauf eines Grundstücks in El Gouna: ein 110'000 Quadratmeter grosses Grundstück in El Gouna an den ägyptischen Entwickler Hassan Allam Properties für einen Gesamtwert von rund CHF 33 Millionen verkauft hat, der in Raten über fünf Jahre bezahlt werden soll.

CHF 100 Millionen Anleihenrefinanzierung: Erfolgreiche Emission einer Anleihe im Wert von CHF 100 Millionen mit einem Kupon von 4.00% und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und wurde bei einer vielfältigen Gruppe von institutionellen Investoren, Privatanlegern, Vermögensverwaltungskunden und Family Offices platziert.

Darlehen der International Finance Corporation (IFC) in Höhe von USD 100 Millionen: Die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), hat erfolgreich eine Darlehensfazilität in Höhe von USD 155 Millionen mit der IFC unterzeichnet. Diese Darlehensfazilität wird in erster Linie zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Schulden von ODE und zur Finanzierung potenzieller Wachstumschancen für den Hotelbereich in El Gouna sowie für geplante Investitionen in die Renovierung der Hotels in El Gouna verwendet werden. Die Finanzierung wird die Kreditspreads des Unternehmens senken und die Laufzeit der Schulden verlängern, wodurch sich das Schuldenprofil von ODH verbessert. Die neue Darlehensfazilität umfasst eine tilgungsfreie Zeit von 2.5 Jahren und eine Laufzeit von 8.5 Jahren.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Rotes Meer:

Die Neuverkäufe von Immobilien stiegen in den ersten neun Monaten 2024 um 47.4% auf CHF 216.6 Millionen, obwohl sie von der EGP-Abwertung betroffen waren. Die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhten sich um 30.5% und erreichten in den ersten neun Monaten 2024 CHF 4‘687 m², während die Preise im 3. Quartal 2024 um 74.5 % auf CHF 6‘076 m² zunahmen. In EGP stiegen die Nettoverkäufe um 109.7% auf EGP 10.5 Milliarden, den höchsten Wert seit der Gründung des Unternehmens, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um 85.7% auf EGP 226‘206 m² zulegten in den ersten neun Monaten 2023, während sie im dritten Quartal 2024 um 148.1% auf EGP 293‘209 m² stiegen. Internationale Verkäufe machten 44% der gesamten Immobilienverkäufe in den ersten neun Monaten 2024 aus. Bauseitig kommen wir mit unseren Bauaktivitäten zügig voran, mit Plänen, in diesem Jahr 384 Einheiten zu liefern, von denen 228 bereits an Kunden übergeben wurden. Die Immobilienumsätze erreichten in den ersten neun Monaten 2024 CHF 95.5 Millionen.

Im Segment Hospitality stiegen die Einnahmen der El Gouna Hotels in den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 um 5.5% auf CHF 61.3 Millionen, obwohl sie durch die Spannungen im Nahen Osten und die Abwertung des EGP beeinträchtigt wurden, wobei die Einnahmen des Hotels in EGP-Währung um 50% stiegen. Die Belegungsrate erreichte 69% (erste neun Monate 2023: 73%). Trotz der Abwertung des EGP konnten wir die durchschnittlichen Zimmerpreise der Hotels auf CHF 88 steigern, was einem Anstieg um 7.3% im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 entspricht, in EGP stiegen die Preise um 50 % stiegen. Der Bruttogewinn erreichte CHF 32.2 Millionen, was dem Vorjahreswert entspricht. Ausländer machten 80% unserer Hotelbelegung in den ersten neun Monaten 2024 aus. Unsere gewerblichen Vermögenswerte verzeichneten einen Umsatzanstieg von 10.7% auf CHF 40.5 Millionen. Der Gesamtumsatz von El Gouna erhöhte sich um 6.1% auf CHF 224.8 Millionen im Vergleich zu den Zahlen der ersten neun Monate 2023. In lokaler Währung erhöhte sich der Umsatz um 51.0%.

O West, Ägypten:

Die Netto-Immobilienverkäufe blieben trotz der Auswirkungen der EGP-Abwertung solide und erreichten in den ersten neun Monaten 2024 CHF 179.6 Millionen. Unsere durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhten sich im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 um 16.9% auf CHF 1‘902 m². In EGP-Währung hat O West eine Steigerung der Netto-Immobilienverkäufe um 37.6% auf EPG 8.7 Milliarden erzielt, wobei die durchschnittlichen Verkaufspreise um 66.2% auf EGP 91‘764 m² zulegten. Ein Geschäftsgebäude im Gewerbegebiet O West wurde für etwa CHF 6.0 Millionen verkauft. Das Bautempo hat sich beschleunigt, und in den ersten neun Monaten 2024 wurden 472 Villen übergeben, wobei die Übergabe von 684 weiteren Einheiten für 2024 geplant ist. Der Bau des O West Clubs schreitet stetig voran und wird voraussichtlich noch vor Ende 2024 teilweise in Betrieb genommen werden. Bis heute sorgen über 4‘750 Mitglieder für ein stetiges wiederkehrendes Einkommen. Der Gesamtumsatz von O West stieg um 15.1% auf CHF 75.3 Millionen; in EGP erhöhte sich der der Gesamtumsatz im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 um 63.6%.

Luštica Bay, Montenegro:

Im dritten Quartal 2024 erzielte Luštica Bay mit einem Umsatz von CHF 40.8 Millionen ein starkes Ergebnis, was einem deutlichen Anstieg um 92.5% gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht. Diese hervorragende Leistung führte zu einem Gesamtumsatz von CHF 84.0 Millionen, was einem Anstieg von 90.0% gegenüber den ersten neun Monaten 2023 entspricht. Wir haben in den ersten neun Monaten 2024 121 Einheiten verkauft, was einem Anstieg von 70.4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis unserer Immobilien lag bei CHF 7‘511 m², eine Zunahme um 8.7%. Die gesamten Immobilienerträge erhöhten sich um 80.8% auf CHF 17.9 Millionen. Das Chedi Hotel zeigte während der Sommersaison eine starke Leistung mit einer Belegungsrate von 63% im dritten Quartal 2024, verglichen mit 60% im dritten Quartal 2023. Gleichzeitig erreichte die Auslastung in den ersten neun Monaten 2024 44% gegenüber 42% in den ersten neun Monaten 2023. Der Gesamtumsatz aus Luštica Bay erhöhte sich um 34.7% auf CHF 30.3 Millionen.

Hawana Salalah and Jebal Sifah, Oman:

Im Jahr 2024 verzögerte sich der Beginn der als „Khareef“ bekannten Monsunzeit in Oman bis Mitte Oktober, was sich auf die Hotelauslastung auswirkte. Trotzdem verzeichneten unsere Hotels in Hawana eine positive Leistung und erzielten eine Umsatzsteigerung von 22.0% von CHF 28.7 Millionen in den ersten neun Monaten 2023 auf CHF 35.0 Millionen in den ersten neun Monaten 2024. Die Belegungsrate stieg in den ersten neun Monaten 2024 um zwei Prozentpunkte auf 58%. Die Netto-Immobilienverkäufe erhöhten sich weiter und erreichten CHF 30.7 Millionen, was einer Zunahme von 60.7 % entspricht. Darüber hinaus stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise um 16.2% auf CHF 2‘957 m². Bei verschiedenen Projekten wurden Fortschritte beim Bau und bei der Übergabe von Immobilien erzielt. Von den geplanten 115 Einheiten, die 2024 übergeben werden sollen, wurden 73 Einheiten geliefert. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah stieg um 9.6% auf CHF 50.1 Millionen.

An unserem zweiten Standort in Oman, Jebal Sifah, stiegen die Immobilienverkäufe in den ersten neun Monaten 2024 um 50% auf CHF 17.1 Millionen. Darüber hinaus stieg die Zahl der verkauften Einheiten im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023 um 103.6 % auf 57 verkaufte Einheiten. Der Gesamtumsatz von Jebal Sifah erreichte in den ersten neun Monaten 2024 CHF 21.2 Millionen, was einem Anstieg von 9.3 % gegenüber den ersten neun Monaten 2023 entspricht.

Makadi Heights, Ägypten:

Das Reiseziel hat seit Beginn des Jahres 2024 durchweg eine starke Verkaufsleistung gezeigt. Insbesondere stiegen die Nettoverkäufe in den ersten neun Monaten 2024 um 56.3% auf CHF 82.5 Millionen und markierten damit die höchsten Verkaufszahlen seit der Gründung. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise um 23.1% auf CHF 1’698 m². Darüber hinaus stieg die Anzahl der verkauften Einheiten um 22.8%, wobei in den ersten neun Monaten 2024 404 Einheiten verkauft wurden. Der Immobilienumsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2024 um 15.2% auf CHF 18.2 Millionen, was auf das beschleunigte Bautempo zurückzuführen war. Der internationale Verkauf machte 63% des gesamten Immobilienumsatzes in den ersten neun Monaten 2024 aus. In EGP-Währung stiegen die Nettoverkäufe um 124.7% auf EGP 4.0 Milliarden, begünstigt von einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 75.2 % auf EGP 81’949 m² im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2023. Der Gesamtumsatz aus Makadi Heights erhöhte sich um 15% auf CHF 19.9 Millionen. In EGP resultierte ein Anstieg um 62.8% im Vergleich zu den Zahlen in den ersten neun Monaten 2023.

Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden:

https://www.orascomdh.com/investor-relations

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/

Diese Medienmitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ODH beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte von ODH wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ODH übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

