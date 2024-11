ROUNDUP: Adesso verdoppelt Quartalsgewinn - Neuer Finanzchef

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso hat im dritten Quartal von der Nachfrage nach Dienstleistungen rund um die Digitalisierung profitiert. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 15 Prozent auf gut 330 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro zu. Zum Plus hätten auch ein etwas langsamerer Personalaufbau und eine bessere Auslastung beigetragen, hieß es.

Die Anleger honorierten die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters. Die Aktie gewann im frühen Handel 14,7 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Ende Oktober. Adesso habe im dritten Quartal die Margen stark gesteigert dank einer höheren Kapazitätsauslastung, hieß es in einer ersten Reaktion der Experten des Investmenthauses Jefferies. Sorgen um das IT-Geschäftsumfeld in Deutschland hatten die Aktien im Jahresverlauf immer wieder belastet. Das Kursminus 2024 summiert sich immer noch auf fast 30 Prozent.

Unter dem Strich blieb mit 12,4 Millionen Euro rund doppelt soviel Gewinn hängen wie vor einem Jahr. Die im August teilweise angepassten Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Der positive Ergebnistrend dürfte sich fortsetzen, hieß es weiter. Dabei verwies das Unternehmen auf eine höhere Auslastung, stabile Nachfrage und einen zusätzlichen Arbeitstag auch im Schlussquartal im Vergleich zum Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Ergebnis von 80 bis 110 Millionen Euro. Beim Umsatz werden mehr als 1,25 Milliarden Euro angepeilt. Im Produktgeschäft sieht Adesso zudem ab der zweiten Jahreshälfte 2025 eine verbesserte Ausgangslage.

Derweil bekommt der IT-Dienstleister einen neuen Finanzchef. Jörg Schroeder werde zum 30. April 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden und sich neuen Aufgaben widmen, teilte das Unternehmen weiter mit. Sein Nachfolger werde Michael Knopp, der den Vorstand ab dem 15. Januar ergänze. Knopp erhalte einen Vertrag bis Januar 2028.