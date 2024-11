Nach der imposanten Rallybewegung der vergangenen Monate droht jetzt eine Korrektur. Wir erklären dir, was darauf hindeutet - und wie du dich entsprechend positionieren kannst.

Der Lieferservice-Plattform-Betreiber Delivery Hero treibt den Börsengang seiner Tochter Talabat in Dubai voran. Der erwartete Erlös soll Talabats Expansion unterstützen und könnte ihn zu einem der größten Börsengänge im Nahen Osten in diesem Jahr machen. Die Aktien von Delivery Hero legten in den vergangenen Wochen nach der Ankündigung des Börsengangs bereits ordentlich zu. Die Charttechnik gibt jetzt allerdings Warnsignale. Wieso und wie du dich drauf einstellen kannst, erfährst du hier.