EQS-Adhoc: technotrans adjustiert konjunkturbedingt die Mittelfrist-Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

technotrans adjustiert konjunkturbedingt die Mittelfrist-Prognose für das Geschäftsjahr 2025



15.11.2024 / 19:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sassenberg, 15.11.2024 - Aufgrund der aktuellen schwachen Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft bezogen auf das Jahr 2025, die mit Blick auf die Märkte, in denen technotrans aktiv ist, als ein zentraler Einflussfaktor in die derzeitige Budgetierung für das kommende Geschäftsjahr einbezogen werden, adjustiert der Vorstand der technotrans SE mit dem heutigen Tag die Mittelfrist-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet hiernach einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 245 Millionen € bis 265 Millionen € (bisher: 265 Millionen € bis 285 Millionen €) bei einer Konzern-EBIT-Marge von 7,0 % bis 9,0 % (bisher: 9,0 % bis 12,0 %). Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) wird in einer Bandbreite von 13,0 % bis 16,0 % (bisher: größer als 15 %) erwartet.

Die Geschäftsentwicklung des technotrans-Konzerns in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024 und der damit verbundene Ausblick auf das Gesamtjahr liegen innerhalb der von der Gesellschaft veröffentlichten Erwartungen am unteren Rand der Bandbreiten. Die Gesellschaft wird hierüber - wie angekündigt - am 19. November 2024 im Rahmen der turnusmäßigen Quartalsberichterstattung informieren.

Kontakt: technotrans SE, Investor Relations, Frank Dernesch, Tel. +49 (0)2583/301-1868,

E-Mail: frank.dernesch@technotrans.de

Ende der Ad-hoc Mitteilung

Ende der Insiderinformation

15.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2031545

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2031545 15.11.2024 CET/CEST