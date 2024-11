EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Umsatzrekord im dritten Quartal 2024, herausragender Start in das vierte Quartal 2024

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Umsatzrekord im dritten Quartal 2024, herausragender Start in das vierte Quartal 2024



15.11.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 12,8 Mio. im dritten Quartal 2024 (Vorjahresquartal: EUR 5,1 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 0,3 Mio. im dritten Quartal 2024 – ohne Sondereffekte EUR 8,8 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 3,0 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 3,4 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 0,03 im dritten Quartal 2024 – ohne Sondereffekte EUR 0,93 (Vorjahresquartal: EUR 0,32 – ohne Sondereffekte: EUR 0,36)

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 42,0 Mio. in den ersten drei Quartalen 2024 (Vorjahreszeitraum: EUR 10,7 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 19,5 Mio. in den ersten drei Quartalen 2024 – ohne Sondereffekte: EUR 28,8 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 6,0 Mio. – ohne Sondereffekte: EUR 7,1 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 2,07 in den ersten drei Quartalen 2024 – ohne Sondereffekte: EUR 3,05 (Vorjahreszeitraum: EUR 0,63 – ohne Sondereffekte: EUR 0,76)

Herausragender Start ins vierte Quartal 2024

Düsseldorf, 14. November 2024 – „Der ausgezeichnete Geschäftsverlauf der ersten beiden Quartale 2024 hat sich auch im dritten Quartal weiter fortgesetzt. Unser Handelsvolumen hat sich erneut erhöht und betrug im dritten Quartal EUR 36,3 Mrd. – der höchste Wert, der je in einem Quartal erzielt wurde. Auch die Anzahl der Trades fiel mit 14,2 Millionen Trades im dritten Quartal leicht höher aus als im Vorquartal. Darüber hinaus konnte der bisherige Rekord im Hinblick auf die meisten Geschäfte und das höchste Handelsvolumen an einem einzigen Handelstag übertroffen werden.

Hieraus haben wir im dritten Quartal wieder ein hervorragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 20,8 Mio. erzielt. Nach den ersten drei Quartalen 2024 haben wir damit bereits ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von EUR 70,0 Mio. erreicht, welches um 67% über dem des gesamten Vorjahres liegt.

Die Erhöhung der Steuerrückstellung für das Jahr 2007 in Höhe von EUR 8,1 Mio. – wir haben hierüber am 1. Oktober 2024 berichtet – erfolgte noch im dritten Quartal. Damit wurde nur ein leicht positiver Konzernüberschuss von EUR 0,3 Mio. im dritten Quartal erreicht. Ohne die steuerlichen Sondereffekte von insgesamt EUR 8,5 Mio. beträgt der Konzernüberschuss im dritten Quartal 2024 EUR 8,8 Mio.

Das vierte Quartal 2024 verläuft bisher herausragend. Die Handelsaktivitäten unserer Kunden bewegen sich erneut auf Rekordniveau und auch das Ergebnis aus der Handelstätigkeit liegt über dem Niveau des Vorquartals. Hierzu hat auch im Besonderen die Präsidentschaftswahl in den USA beigetragen“, führt der Vorstand aus.

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im dritten Quartal 2024 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe EUR 12,8 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 5,1 Mio.). Demnach ergibt sich für die ersten neun Monate 2024 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 42,0 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 10,7 Mio.).

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beläuft sich im dritten Quartal 2024 auf EUR 20,8 Mio. (Vorjahrjahresquartal: EUR 11,4 Mio.). Das Zinsergebnis (ohne Sondereffekte) trägt hierzu knapp EUR 1,2 Mio. bei. Die Gesellschaft verzeichnet damit für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von insgesamt EUR 70,0 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 31,2 Mio.).

Der Konzernüberschuss für das dritte Quartal 2024 beträgt EUR 0,3 Mio., wobei dieser durch steuerliche Sondereffekte in Höhe von insgesamt EUR -8,5 Mio. beeinflusst ist. Zum einen betreffen die Sondereffekte die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung in Höhe von EUR 0,4 Mio. Zum anderen betreffen diese die als werterhellendes Ereignis im September gebildete Rückstellung in Höhe von EUR 8,1 Mio. für den Veranlagungszeitraum 2007 (davon EUR 4,5 Mio. Steueraufwand und EUR 3,6 Mio. Zinsaufwand); wir haben hierzu mit Ad-hoc-Mitteilung am 1. Oktober 2024 berichtet. Das steuerliche Gesamtrisiko für die Jahre 2007 bis 2011 hat sich durch den in dieser Ad-hoc-Mitteilung berichteten Sachverhalt nicht erhöht. Die Differenz zwischen dem steuerlichen Gesamtrisiko und den hierfür gebildeten Rückstellungen hat sich demzufolge um EUR 8,1 Mio. verringert und beträgt nunmehr noch etwa EUR 7,6 Mio. Zwischenzeitlich wurde – wie ebenfalls in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. Oktober 2024 berichtet – im Hinblick auf die zu erwartende Zahlungsaufforderung für den Veranlagungszeitraum 2007 eine Akontozahlung geleistet, um der weiteren Entstehung von Zinsen auf die geltend gemachten Beträge vorzubeugen.

Der Konzernüberschuss für die ersten drei Quartale 2024 beläuft sich auf EUR 19,5 Mio. nach EUR 6,0 im Vorjahreszeitraum. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss in den ersten drei Quartalen 2024 EUR 28,8 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 7,1 Mio.). Die Sondereffekte sind nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im dritten Quartal 2024 auf EUR 7,9 Mio. nach EUR 6,1 Mio. im Vorjahresquartal. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 3,5 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 2,9 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 4,4 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 3,2 Mio.). Sie beinhalten Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Dividendengeschäfte in den Jahren 2007 bis 2011 in Höhe von EUR 0,6 Mio. und zum anderen Kosten von EUR 0,8 Mio. für das neu entwickelte leistungsstarke Kommunikationssystem „onelink“. Das neue Kommunikationssystem wurde Ende August 2024 erfolgreich in Betrieb genommen; wir verweisen hierzu auch auf unsere Finanznachricht vom 9. Oktober 2024. Das System onelink hat sich bereits jetzt bewährt. Es zeigt sich mit Blick auf die aktuell sehr hohen Handelsaktivitäten stabil und leistungsfähig.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen für das dritte Quartal 2024 insgesamt EUR 8,4 Mio. Hierin enthalten sind die zuvor genannten Steueraufwendungen aus der Bildung der Steuerrückstellung von EUR 4,5 Mio.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. September 2024 beträgt 82 (30. September 2023: 77).

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das dritte Quartal 2024 EUR 0,03 gegenüber EUR 0,32 im dritten Quartal 2023; ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für das dritte Quartal 2024 auf EUR 0,93 gegenüber EUR 0,36 im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten 2024 beträgt das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) EUR 2,07 (Vorjahreszeitraum: EUR 0,63); ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für die ersten neun Monate 2024 auf EUR 3,05 (Vorjahreszeitraum: EUR 0,76).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 30. September 2024 über bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 86,9 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 72,6 Mio.).

Die Zahlen zum 30. September 2024 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 2. Q 3. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr vor Sondereffekten 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 26,4 22,8 20,8 11,0 8,8 11,4 10,6 41,8 43,7 Verwaltungsaufwendungen 2) -9,6 -9,4 -7,9 -7,5 -6,2 -6,1 -6,0 -25,8 -26,9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16,0 13,3 12,8 3,5 2,1 5,1 4,6 15,3 17,2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5,2 -4,0 -3,9 -1,1 -0,6 -1,8 -1,6 -5,1 -5,3 Konzernergebnis vor Sondereffekten 10,7 9,3 8,8 2,3 1,4 3,4 3,1 10,2 11,9 Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,14 0,98 0,93 0,25 0,15 0,36 0,32 1,08 1,27 Sondereffekte - Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,6 - Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,4 -0,4 -4,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 - Steuern wg. Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konzernergebnis nach Sondereffekten 10,3 8,9 0,3 1,9 1,0 3,0 1,7 7,6 8,8 Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,10 0,94 0,03 0,20 0,11 0,32 0,18 0,81 0,93 Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,55 0,64 Bilanzielles Konzerneigenkapital

inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken 82,9 91,8 86,9 71,8 66,8 69,8 72,6 72,6 69,6 Anzahl Konzernmitarbeiter 77 80 82 76 78 77 76 76 75 TradeCenter - Handelsvolumen (in Mio. €) 30.264 32.770 36.008 22.194 19.323 20.180 19.055 80.752 88.039 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 12.634 13.717 14.125 8.678 7.419 7.628 7.118 30.843 34.685 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 18,0 15,3 13,9 4,8 3,3 6,5 4,7 19,3 19,5 Strukturierte Produkte - Handelsvolumen (in Mio. €) 443 347 303 402 283 296 323 1.304 2.168 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 136 122 103 148 103 109 106 466 755 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 8,4 7,5 6,9 6,2 5,5 4,9 5,8 22,4 24,3 Insgesamt - Handelsvolumen (in Mio. €) 30.707 33.117 36.311 22.596 19.606 20.476 19.378 82.056 90.207 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 12.770 13.839 14.228 8.826 7.522 7.737 7.224 31.309 35.441 1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis 2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen 3) einschl. Zinsergebnis Treasury

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.