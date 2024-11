Börse Simplified: Wie man aus 1.000 Euro eine Million macht!

Mit nur 1.000 Euro an die Börse zu gehen und daraus langfristig eine Million zu machen – das klingt nach einem Traum, der kaum erreichbar scheint. Doch tatsächlich gibt es beeindruckende Beispiele von Unternehmen, die ihren Anlegern genau solche Erfolge beschert haben.

Insbesondere Technologiegiganten wie Amazon (WKN: 906866), Netflix (WKN: 552484) oder Nvidia (WKN: 918422) haben gezeigt, wie rasantes Wachstum und die richtige Anlagestrategie zu außergewöhnlichen Renditen führen können – und das in kürzester Zeit. Wer früh in sie investierte und lange dabei blieb, konnte hohe Gewinne erzielen.

Aber auch über einen etwas längeren Zeitraum war eine Vertausendfachung des Kaufpreises mit scheinbar langweiligen Unternehmen möglich. Man denke nur an die Klassiker McDonalds (WKN: 856958) oder PepsiCo (WKN: 851995). Schauen wir einmal tiefer, wie das möglich war.

Amazon, Netflix und Co.

Amazon ist eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie aus einem kleinen Start-up ein milliardenschwerer Weltkonzern werden kann. Als Online-Buchhändler im Jahr 1994 gegründet, hat sich das Unternehmen mit Sitz in Seattle (Washington, USA) seit dem Börsengang 1997 zur weltweit größten E-Commerce-Plattform entwickelt und ist mittlerweile auch führend im Bereich Cloud Computing.

Treiber dieser Entwicklung waren die kontinuierliche Expansion in neue Geschäftsfelder und die Innovationskraft von Amazon. Kein anderes Unternehmen gibt so viel für Forschung und Entwicklung aus wie Amazon.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Streaming-Pionier Netflix. Der heutige Marktführer begann 1997 mit dem Verleih von DVDs per Post im Abo-Modell. Mit der Umstellung auf Streaming und der späteren Produktion eigener Inhalte fand Netflix jedoch einen äußerst erfolgreichen Weg, der weltweit ein Milliardenpublikum anspricht und eine deutlich bessere Skalierbarkeit verspricht. Aber auch hier spielten, wie bei Amazon, Megatrends in die Karten, ebenso wie eine Konkurrenz, die lange Zeit nur belächelt hat, was Netflix macht.

Anders war es bei Nvidia, das als ein weiteres beeindruckendes Beispiel dafür in die Geschichte einging, wie aus 1.000 Euro eine Million werden kann. In den Anfangsjahren (Gründung: 1993) galt Nvidia mit seinen Grafikprozessoren als Nischenanbieter. Die Gaming-Community, die sie bediente, war klein und der Bedarf an Prozessoren mit hoher Rechenleistung überschaubar.

Dies änderte sich jedoch mit fortschreitender Technologisierung – schlagartig mit der Veröffentlichung von ChatGPT. Die Anwendungsgebiete nahmen in den letzten Jahren rasant zu: Ob Gaming, autonomes Fahren oder Krypto-Mining – überall sind die Chip-Prozessoren von Nvidia erste Wahl, wenn es um Rechenleistung geht.

Neben der Technologieführerschaft profitiert Nvidia auch von der stetigen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Hier wird nicht geschlafen. Man denkt visionär.

Es ging auch weniger spektakulär

Aber auch weniger spektakuläre Unternehmen wie McDonald’s oder PepsiCo haben es geschafft, aus tausend Euro eine Million zu machen. Allerdings dauerte es etwas länger als bei den heutigen Technologie-Giganten.

McDonald’s startete beispielsweise in den 1950er Jahren mit einem einfachen Burgerstand und dem Konzept der Massenabfertigung zu günstigen Preisen. Durch ein starkes Marketing, Innovation und Franchise-Expansion konnte ein globales Imperium entstehen. Wer früh in McDonald’s investierte, profitierte über Jahrzehnte von stetigem Wachstum, regelmäßigen Dividenden und Aktienrückkäufen.

Ähnlich verhielt es sich bei PepsiCo, dem Vermarkter der gleichnamigen Cola. Durch den Zukauf von Marken wie Quaker oder Frito-Lay ist PepsiCo heute ein weltweit führender Anbieter von Snacks und Getränken entstanden. Die Diversifizierung in verschiedene Produktbereiche hat für ein solides, langfristiges Wachstum gesorgt. Aber auch ein gutes Management, das über die Jahre hervorragende Arbeit leistete, war Teil der Erfolgsgeschichte für die Anleger.

McDonald’s und PepsiCo zeigen, dass nicht nur Technologieunternehmen Millionärsmacher sind. Auch eher langweilige Unternehmen, die sich ständig an neue Marktanforderungen anpassen und global expandieren, können langfristig hohe Renditepotenziale aufweisen. Man muss manchmal nur etwas mehr Zeit mitbringen.

Die Lehren, um aus 1.000 Euro eine Million zu machen

Der Schlüssel zum Erfolg liegt also darin, Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial frühzeitig zu identifizieren und Zeit mitzubringen. Wer hier eine langfristige Perspektive einnimmt und nicht bei jeder Marktschwankung oder Gegenwind sofort verkauft, hat die Chance, von der positiven Entwicklung innovativer Qualitätsunternehmen zu profitieren.

Dabei wird man mit seinen Annahmen nicht immer richtig liegen. Viele Unternehmen werden sich nicht vertausendfachen. Aber es ist wichtig, in Zukunftsbranchen zu investieren, in Unternehmen, die eine Perspektive haben. Die Wachstumsstory muss intakt sein.

Das ist die entscheidende Zutat, um aus kleinen Anfangsinvestitionen im Laufe der Zeit große Werte zu machen. Geduld und die richtige Strategie machen aus 1.000 Euro eine Million – ein Traum, der mit dem nötigen Wissen, der richtigen Auswahl und einem langen Atem durchaus Wirklichkeit werden kann.

Frank besitzt Aktien von Amazon, McDonalds und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und PepsiCo.

