ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Simon Coles kappte in seiner am Montag vorliegenden Analyse seine Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2025 und rechnet nun mit einem Rückgang um vier Prozent. Es gebe etwas Überschusspotenzial, sollte der Geschäftszyklus wider Erwarten doch Fahrt aufnehmen. Kurzfristig seien KI-Server der einzige Bereich, in dem es wirklich gut laufe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 04:00 / GMT