13 % Rendite sind dir nicht genug? Mit diesem Index schaffst du langfristig immer mehr!

Es ist eine altbekannte Weisheit, dass Aktien über längere Zeiträume das vorteilhafteste Verhältnis von Rendite und Risiko unter allen Geldanlagen haben. Im Klartext: Mit keiner anderen Anlageform kannst du über mehrere Jahre so viel Gewinn bei einem vergleichsweise überschaubaren Risiko machen wie mit Aktien.

Und noch eine Börsenweisheit: Um dein Risiko bei der Anlage in Aktien möglichst gering zu halten, solltest du dein Geld über viele Unternehmen streuen. Dazu bieten sich Investitionen in Aktienindizes an. Einer der interessantesten und gewinnbringendsten unter ihnen ist der US-Technologieindex Nasdaq 100. Er lieferte in der Vergangenheit langfristig immer eine jährliche Rendite von mehr als 13 %. Was macht diesen Index so wahnsinnig erfolgreich? Lass uns eine Antwort auf diese Frage finden.

Die Durchschnittsrendite des Nasdaq 100

Bevor wir etwas tiefer in den Nasdaq 100-Index eintauchen, schauen wir uns erst einmal die langfristigen Renditen des US-Technologieindex an. Wenn du vor zwanzig Jahren (2003) in den Nasdaq 100 investiert hast, hast du bis 2023 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,0 % gemacht. Über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren (2008 bis 2023) lag die Durchschnittsrendite sogar bei satten 19,2 %.

Über die letzten zehn Jahre (2013 bis 2023) lieferte der Technologieindex eine jährliche Rendite von 16,7 %. Und in den vergangenen 5 Jahren (2018 bis 2023) waren es fabelhafte 21,6%.

Wenn du länger als vier Jahre in den Nasdaq 100-Index investiert warst, hast du in den letzten beiden Jahrzehnten immer eine Durchschnittsrendite von jährlich über 13 % generiert. In keinem einzigen Zeitraum mit einer Dauer von über vier Jahren hat der Tech-Index eine geringere Jahresdurchschnittsrendite geliefert.

Warum ist der Nasdaq 100 so renditestark?

Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach: Beim Nasdaq 100 handelt es sich im Wesentlichen um einen Technologieindex. Er enthält die 100 Aktien der im über 3.000 Aktien breiten Nasdaq Composite-Index gelisteten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Mit Ausnahme der Finanzindustrie können Unternehmen aus allen Branchen Mitglied des Nasdaq 100 werden.

Die Zusammensetzung des Nasdaq 100 gibt bereits einen Teil der Antwort auf die Frage, warum der Index so renditestark ist. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung seiner Mitglieder enthält der Index schlichtweg die wachstumsstärksten und profitabelsten Unternehmen der USA. Ihre Börsenwerte reflektieren ihren Erfolg, was ihnen wiederum einen Platz im Nasdaq 100 sichert. Andersrum gesagt: Nicht erfolgreiche Unternehmen aus dem Nasdaq Composite Index kommen nicht auf einen ausreichend hohen Börsenwert für eine Aufnahme in den Nasdaq 100-Index.

Ein weiterer und vielleicht noch wichtigerer Teil der Antwort auf die Frage ist, dass der Nasdaq 100 ein Technologieindex ist, in dem die marktführenden Player der globalen Tech-Industrie gelistet sind. Die sogenannten „Magnificent 7“, also Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Tesla sind alle Mitglieder im Index. Diese sieben Aktien haben in den letzten Jahren für einen Gutteil der Zunahme der Marktkapitalisierung an den Weltbörsen gesorgt. Inzwischen kommen die fünf wertvollsten Unternehmen des Index (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon) auf einen Börsenwert von jeweils über zwei Billionen US-Dollar.

Kann es in Zukunft so weitergehen?

Obwohl ich seit vielen Jahren Aktienanalyst und -anleger bin, bin ich so wie du selbstverständlich nicht im Besitz einer Kristallkugel. Aber meiner festen Überzeugung nach deutet sehr viel darauf hin, dass der Nasdaq 100-Index auch in Zukunft seine im Vergleich zu anderen Börsenindizes überdurchschnittliche Performance fortsetzen wird.

Die Grundlage meiner Überzeugung ist die Tatsache, dass die Automatisierung und Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitswelt weiterhin in rasantem Tempo voranschreitet. Möglicherweise wird ihre Geschwindigkeit in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sogar noch zunehmen. Die im Nasdaq 100 gelisteten Unternehmen zählen zu den wichtigsten Treibern der Automatisierung und Digitalisierung unserer Welt, sei es bei Computern und Rechenzentren, bei Autos und sonstigen Fahrzeugen oder bei Maschinen und Industrieanlagen.

Das wahrscheinlich wichtigste Stichwort in diesem Zusammenhang ist „Künstliche Intelligenz“. Die Unternehmen des Nasdaq 100 stellen derzeit die Speerspitze in der Entwicklung und der Anwendung von KI dar. Vor allem die genannten Magnificent 7 treiben seit mehreren Jahren das Thema mit ihren gewaltigen Ressourcen an Kapital und Personal voran. Das bedeutet, dass die im Nasdaq 100 gelisteten Unternehmen mehrheitlich auch die größten Profiteure Künstlicher Intelligenz sein werden.

Mit diesem Index kannst du nichts falsch machen!

Ich hoffe, dieser Beitrag hat dir gezeigt, dass der Nasdaq 100-Index einer der zukunftsträchtigsten und erfolgversprechendsten Aktienindizes der Welt ist. Als Anleger kannst du über einen ETF sehr schnell, einfach und kostengünstig den Index nachbilden.

Seit vielen Jahren gehört der Nasdaq 100 neben diversen Einzelinvestments zu meinen wichtigsten Anlagen. Mit einem Investment in den Index kannst du eigentlich nichts falsch machen.

Ja, du musst manchmal mit hohen Kursschwankungen leben und in manchen Jahren ist die Rendite des Index auch negativ. Aber wie beschrieben liefert der Tech-Index über längere Zeiträume eine hervorragende Rendite. Alles, was du bei einem Investment mitbringen musst, ist folglich ein wenig Geduld.

