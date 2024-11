Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert erwartet - Thyssenkrupp im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kaum veränderten Wochenstart zeichnet sich im Dax auch am Dienstag nur wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,1 Prozent auf 19.170 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird um seinen Vortagesschluss erwartet.

In den vergangenen drei Tagen orientierte sich der Dax bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie bei aktuell 19.150 Punkten und der 21-Tage-Linie, die bei 19.282 Punkten läuft. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite.

In den USA konnten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte nach der jüngsten Kurskorrektur stabilisieren. Asiens Börsen verzeichneten am Morgen überwiegend Gewinne.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Die Nachfrage habe die Bücher für die geplante Erstnotiz in Dubai in der Preisspanne von umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 Dollar gefüllt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf entsprechende Dokumente. Dies sei positiv, aber die Story sei letztlich auch schon überaus deutlich im Delivery-Hero-Kurs eingepreist, sagte ein Händler. Auf Tradegate notierten die Papiere vorbörslich kaum verändert zum Xetra-Schluss.

Die Quartalszahlen von Thyssenkrupp bezeichnete ein Börsianer als stark. Vor allem mit dem freien Barmittelfluss habe der Industrie- und Stahlkonzern positiv überrascht. Auf Tradegate legten die Titel um 1,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

Nach einer konkretisierten Jahresprognose zogen die Titel des Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy auf Tradegate um 5,6 Prozent an.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 ein etwas besseres operatives Ergebnis als prognostiziert. Auf Tradegate befeuerte dies vorbörslich die Titel, das Plus betrug über 9 Prozent./ajx/mis