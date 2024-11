EQS-News: Lübke Kelber AG: Steffen Schaack scheidet als Mitglied des Vorstands aus

Lübke Kelber AG: Steffen Schaack scheidet als Mitglied des Vorstands aus



Frankfurt am Main, 19. November 2024 – Der Aufsichtsrat der Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33) hat Herrn Steffen Schaack heute mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Vorstand entbunden. Steffen Schaack war seit dem 1. Juli 2021 Teil des Unternehmens, zunächst als Geschäftsführer und seit Dezember 2023 als Vorstand der Lübke Kelber AG. In dieser Funktion verantwortete er den Bereich Transaction Commercial.



Der Vorstandsvorsitzende der Lübke Kelber AG, Marc Sahling, übernimmt vorübergehend zusätzlich die Leitung des Bereichs Transaction Commercial, um eine nahtlose Übergabe und Kontinuität zu gewährleisten. Die Verantwortlichkeiten der übrigen Ressorts bleiben unverändert.



Die strategische Ausrichtung der Lübke Kelber AG bleibt von dieser Veränderung ebenfalls unberührt. Das Unternehmen fokussiert weiterhin die vier zentralen Geschäftsfelder Transaction Residential, Transaction Commercial, Asset und Property Management sowie Beteiligungsmanagement. Auch die operative Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wird wie gewohnt fortgeführt – alle Ansprechpartner und laufenden Projekte bleiben unverändert bestehen.



Der Aufsichtsrat und die gesamte Lübke Kelber Gruppe danken Herrn Schaack ausdrücklich für sein Engagement und seine wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren, insbesondere für die Weiterentwicklung des Bereichs Transaction Commercial. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.



Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und London. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.



