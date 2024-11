ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Dynamik - Dax bleibt angeschlagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem wenig veränderten Wochenstart ist der Dax auch am Dienstag kaum vorangekommen. In der ersten halben Stunde auf Xetra notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,09 Prozent auf 19.171 Punkten. Der MDax stieg um 0,36 Prozent auf 26.289 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 pendelte um seinen Vortagesschluss.

Aus technischer Sicht bleibe die Lage im Dax fragil, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Unter 19.300 Punkten droht weiterhin eine nachhaltige Trendwende nach unten und besteht das Risiko für einen Bärenmarkt." Er verweist auf Konjunkturrisiken.

Thyssenkrupp legten nach Geschäftszahlen deutlich zu, zuletzt um 9 Prozent. Die Eckdaten seien "etwas besser als gedacht", schrieb Analyst Yoann Charenton von Bernstein. Im Fokus steht nun der Ausblick.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 ein etwas besseres operatives Ergebnis als prognostiziert. Dies befeuerte die Titel, das Plus betrug fast 10 Prozent.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Dies sei positiv, aber die Story sei letztlich auch schon überaus deutlich im Delivery-Hero-Kurs eingepreist, sagte ein Händler. Die Papiere gewannen im frühen Handel 1,2 Prozent.

Bei Siemens setzte sich die Kurskorrektur vom Rekordlauf fort mit minus 1,8 Prozent. Die Bank of America strich die Kaufempfehlung für die Anteile des Industriekonzerns./ajx/mis