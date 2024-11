AKTIEN IM FOKUS: Baustoffwerte gefragt nach Analysten-Kommentaren

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Optimistische Einschätzungen von Analysten haben am Mittwoch dem europäischen Baustoffsektor Auftrieb gegeben. In der Stoxx-600-Übersicht lag dieser im frühen Handel mit plus ein Prozent vorne.

Für Heidelberg Materials hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an. Die Papiere gewannen 1,7 Prozent und notieren nur wenig unter ihrem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 122 Euro.

Elodie Rall von JPMorgan nahm die Titel auch in ihre Favoritenauswahl "Analyst Focus List" auf. Sie ist für das kommende Jahr optimistisch für die Baustoffkonzerne. Ihre operativen Ergebnisschätzungen lägen so deutlich über dem Konsens wie seit Jahren nicht mehr, schrieb sie. Heidelberg Materials ist ihr "Top-Favorit".

Rall stufte zudem Holcim von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Die Bewertung der Schweizer spreche für eine positivere Einschätzung. Holcim gewannen in Zürich 2,3 Prozent./ajx/jha/