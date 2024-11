Bafin will sich Lebensversicherer mit hohen Stornoquoten vorknöpfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin will Lebensversicherer in Deutschland genauer unter die Lupe nehmen.

"Im nächsten Jahr wollen wir uns vor allem Unternehmen mit hohen Stornoquoten genauer ansehen", sagte die Chefin der Versicherungsaufsicht, Julia Wiens, am Mittwoch auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht in Bonn. "Außerdem wollen wir im Zuge der Wohlverhaltensaufsicht auch andere Sparten in den Blick nehmen." Denn der Grundsatz, dass Produkte einen angemessenen Kundennutzen bieten müssen, gelte universell. Wiens hatte bereits im August kritisiert, dass viele Policen zu teuer seien und nicht den Bedürfnissen der Kundschaft entsprächen.

Die Wohlverhaltensaufsicht soll dafür sorgen, dass neben der Stabilität des Versicherers, die im Fokus der Solvenzaufsicht steht, der Kundennutzen der Produkte ausreichend berücksichtigt wird. Insgesamt sieht Wiens die deutsche Versicherungsbranche solide aufgestellt. Allerdings sei das geschäftliche Umfeld äußerst anspruchsvoll. Die wirtschaftliche Entwicklung sei unsicher und die Risiken der Geopolitik weiter hoch. Hinzu kämen Bedrohungen für die IT-Infrastruktur und die Cyber-Sicherheit. "Deshalb werden wir im neuen Jahr eine Reihe von Themen angehen, um die Zukunftsfähigkeit und Stabilität der Versicherer zu stärken", erklärte Wiens. Wichtig seien wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle, Stressresistenz gegenüber widrigen Kapitalmarktszenarien, ein leistungsstarkes Risikomanagement, eine angemessene Governance sowie eine moderne IT.

Zudem wird sich die Versicherungsaufsicht 2025 laut der Managerin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auch mit drei wichtigen Regulierungsvorhaben auseinandersetzen: der laufenden Überprüfung der Kapitalmarktrichtlinie Solvency II, der neuen Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Versicherungsunternehmen sowie der Verordnung über künstliche Intelligenz. Ferner soll Bürokratie abgebaut werden. Doch dies sei in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen. "Es braucht einen langen Atem", sagte Wiens.

