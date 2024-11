Inflation zieht etwas stärker an als erwartet - Pfund steigt

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat die Inflation im Oktober wieder deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zu - nach einem Plus von lediglich 1,7 Prozent im September, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt einen etwas geringeren Anstieg von 2,2 Prozent auf dem Zettel gehabt. Damit liegt die Jahresteuerungsrate nun wieder über der Marke von 2 Prozent, die von der britischen Notenbank als Zielwert angestrebt wird.

Auch im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Oktober etwas stärker zu als von Analysten erwartet. Hier meldete ONS ein Plus von 0,6 Prozent, nachdem die Preise im September noch stagniert hatten.

Der größte Beitrag zum Anstieg der monatlichen Veränderungsrate kam aus dem Bereich Wohnen und Haushaltsdienstleistungen. Insbesondere die Strom- und Gaspreise zogen an. Dem standen vor allem Preisrückgänge in den Sparten Freizeit und Kultur gegenüber.

Bei den Erzeugerpreisen meldete das Statistikamt einen erneuten Rückgang. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen demnach im Oktober um 0,8 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hatten im Schnitt ein höheres Minus von 1,1 Prozent prognostiziert.

Das britische Pfund legte nach den Daten gegenüber allen anderen wichtigen Währungen zu.