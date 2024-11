Jahresperformance +692 %: Wichtige Informationen zur wohl heißesten Energie-Aktie 2024!

Dies ist sicherlich der Stoff, aus dem Anlegerträume gemacht sind. Und auch ich wäre dieses Jahr natürlich von Anfang an bei dieser Erfolgsstory dabei gewesen. Deshalb glaube ich, dass auch du hier vielleicht ein Interesse daran hast, wenn wir uns diese Angelegenheit einmal etwas genauer betrachten.

Es geht hierbei um die Geschichte des kleinen US-Forschungsunternehmens NuScale Power Corporation (WKN: A3DK09), welches in diesem Jahr offenbar bei vielen Investoren in den Fokus geraten ist. Zumindest deutet die diesjährige starke Kursperformance mit einem Plus von fast 700 % stark darauf hin.

Machen wir uns also einmal auf Spurensuche, um den Grund dafür herauszufinden und uns gleichzeitig anzuschauen, inwieweit hier eine Investition überhaupt sinnvoll erscheinen könnte.

Das Prinzip Hoffnung

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Vor allem, wenn es um die Möglichkeiten der Energiegewinnung geht. Hier sehen wir ein recht breites Spektrum, welches von Wind- und Sonnenenergie über Kohle und Gas bis hin zur Stromerzeugung mithilfe von Atomkraftwerken reicht.

Und genau beim Thema Atomstrom kommt nun NuScale ins Spiel. Denn die Firma mit Sitz in Portland (Oregon) entwickelt kleine modulare Kernreaktoren, sogenannte SMRs. Die SMR-Modelle von NuScale bestehen dabei aus Reaktorbehältern mit einer Höhe von 20 Metern und einem Durchmesser von gerade einmal 2,7 Metern.

Sie werden mit Brennelementen aus schwach angereichertem Uran betrieben und es kommen konventionelle Kühlmethoden zum Einsatz. Jedes Modul soll so in der Lage sein etwa 77 Megawatt Strom zu erzeugen. Diese Technologie erscheint in der Theorie äußerst attraktiv. Allerdings wurde sie noch nie in sinnvoller Weise getestet.

Dennoch scheint die Börse in NuScale aber große Hoffnungen zu setzen. Das könnte damit zu tun haben, dass die Technologie bei entsprechender Weiterentwicklung viele potenzielle Vorteile bieten könnte. Weil eben der Bau kleiner Reaktoren eventuell einfacher und im großen Maßstab billiger sein dürfte als die Herstellung und der Betrieb eines einzelnen großen Atommeilers.

Weiterhin könnten kleinere Reaktoren auch mehr Sicherheit bieten. Des Weiteren lassen sie sich aufgrund ihres modularen Designs wahrscheinlich zusätzlich leichter dort platzieren, wo sie letztendlich tatsächlich benötigt werden.

Investition mit hohem Risiko

Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass die NuScale-Aktie nichts für schwache Nerven ist. Zunächst muss man hier ja von einer langfristigen Zukunft der Kernenergie überzeugt sein. Auch sollte ein potenzieller Investor das Vertrauen aufbringen, dass diese bisher nicht ausreichend getestete Möglichkeit zur Erzeugung von Kernenergie auch tatsächlich irgendwann erfolgreich ist.

Weiterhin muss man bei NuScale natürlich bereit sein in ein Unternehmen zu investieren, welches Verluste macht, während es versucht sein Geschäft mit den modularen Kleinreaktoren auf solide Beine zu stellen. Wobei die Experten von MarketScreener zwar in den nächsten beiden Jahren einen Umsatzanstieg erwarten, aber gleichzeitig davon ausgehen, dass NuScale auch 2026 weiterhin Verluste schreibt.

Aber selbst, wenn du zufälligerweise Anfang des Jahres bei der NuScale-Aktie zugegriffen hättest, ist es in meinen Augen fraglich, ob sie sich heute noch in deinem Depot befinden würde. Selbstredend hat sie mit einem Kursanstieg von 3,14 US-Dollar (02.01.2024) auf 24,88 US-Dollar (12.11.2024) seit Anfang Januar eine Performance von 692 % gezeigt. Doch der Jahresstart war mehr als holprig und die Papiere sackten gleich in den ersten Wochen massiv ab und markierten am 18.01.2024 mit 1,92 US-Dollar ihren Jahrestiefstand.

Zum Schluss möchte ich dir aber keinesfalls die Gedanken von John Ketchum zum Thema NuScale vorenthalten. Der CEO des bekannten US-Energieversorgers NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) sieht zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Kleinreaktoren erst am Ende des nächsten Jahrzehnts eine wesentliche Rolle auf dem Energiemarkt spielen werden. Ob NuScale tatsächlich auch in der Lage ist, eine solch lange Phase der Weiterentwicklung finanziell zu stemmen, bleibt meines Erachtens aber erst einmal abzuwarten.

Der Artikel Jahresperformance +692 %: Wichtige Informationen zur wohl heißesten Energie-Aktie 2024! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Andre Kulpa besitzt Aktien von NextEra Energy. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von NextEra Energy.

Aktienwelt360 2024