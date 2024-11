STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Knock-out-Call auf Nvidia (WKN UM0ZG3)

Der Boom beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist ungebrochen. Der jüngste Quartalsausweis des US-Chipkonzerns Nvidia zeigt das eindrucksvoll. Das Branchenschwergewicht weist erneut einen Umsatzsprung vor. Übertroffen wird dieser noch von der Ergebnisseite. "Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist in vollem Gang", unterstreich Konzernchef Jensen Huang. Allerdings waren Analysten vom Ausblick etwas enttäuscht, insbesondere beim Umsatz. Die Aktie verliert nachbörslich mehr als 2 Prozent und signalisiert Gewinnmitnahmen nach der leichten Enttäuschung. Die Aktienkursentwicklung ist aber auch in diesem Jahr stark, der Titel hat sich fast verdreifacht. Der Knock-Call auf Nvidia wird nach den Quartalszahlen an der Euwax gekauft.

2. Knock-out-Call auf MicroStrategy (WKN MG9XKE)

Der US-amerikanische Anbieter von Business-Intelligence-Lösungen für Unternehmen MicroStrategy ist vor allem wegen seiner Bitcoin- und Krypto-Beteiligungen in diesem Jahr an der Börse sehr gefragt. Der Aktienkurs hat sich innerhalb eines Jahres mehr als versiebenfacht. Angetrieben wird der Titel weiterhin von neuen Bitcoin-Rekorden sowie von einer deutlich aufgestockten Anleihe-Emission. Der Börsenwert von MicroStrategy hat die Schallmauer von 100 Mrd. Dollar in dieser Woche durchbrochen. Stuttgarter Anleger bleiben mutig und kaufen den Call-Optionsschein auf MicroStrategy.

3. Call-Optionsschein auf Block (WKN JV4F3M)

Block Inc. ist ein amerikanisches Finanzdienstleistungs- und Mobile-Payment-Unternehmen und bietet den Kryptowährungshandel über die eigene Plattform Cash App an. Die Aktie profitiert also auch von der momentanen Rekordrally an den Kryptobörsen. Das Unternehmen hat Anfang November solide Quartalszahlen vorgelegt und konnte seinen Aufschwung in diesem Jahr ausbauen. Seit Jahresbeginn hat der Wert um rund 60 Prozent zugelegt. Optionsscheinanleger handeln den Block-Call eifrig und sind mehrheitlich Käufer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX bleibt angeschlagen und fällt heute früh sogar unter die 18.900-Punktemarke. Davon konnte sich der deutsche Leitindex allerdings wieder erholen und notiert aktuell mit rund 19.040 Punkten (- 0,2 %) wieder knapp über der runden Marke von 19.000 Zählern. Vom Rekordhoch bei knapp 19.677 Punkten ist der Index nun deutlich entfernt. Stuttgarter Anleger bleiben vorsichtig, der Euwax Sentiment zeigt -30 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Kryptomarkt nach den Wahlen: Ein neuer Aufschwung? So kann der Kryptomarkt profitieren!

Darum geht's im Video: "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht mit Dr. Ulli Spankowski (BISON), über die aktuelle Lage des Kryptomarktes nach den US-Wahlen. Ulli Spankowski erklärt, welchen Einfluss Trump und politische Entscheidungen auf den Markt haben, und beleuchtet die Bedeutung der MiCA-Verordnung sowie die Herausforderungen für deutsche Anbieter. Auch die Einführung der Travel Rule und deren Auswirkungen auf Krypto-Nutzer werden diskutiert. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung und die wachsende Rolle institutioneller Investoren.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=RhzbYAL3W3I

Disclaimer:

