EQS-News: Neunmonatszahlen von Francotyp-Postalia durch rückläufiges operatives Geschäft und Verkauf der freesort geprägt

Neunmonatszahlen von Francotyp-Postalia durch rückläufiges operatives Geschäft und Verkauf der freesort geprägt

Entwicklung von Umsatz und EBITDA erwartungsgemäß rückläufig

Konzerngewinn und Free Cashflow deutlich gesteigert

Prognose auf der Basis adjustierter Vorjahreswerte bestätigt

Berlin, 21. November 2024 – Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Konzernumsatz in Höhe von 126,8 Mio. Euro im Vergleich zu 132,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 18,5 Mio. Euro nach 19,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die EBITDA-Marge erreichte damit 14,6 %. Das Konzernergebnis erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 7,7Mio.Euro im Vergleich zu 2,0Mio.Euro im Vorjahreszeitraum, im Wesentlichen bedingt durch die Veräußerung der freesort und einmaliger Steuerrückzahlungen aus dem Ausland. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf 0,49 Euro gegenüber 0,13Euro im Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow stieg auf 20,5 Mio. Euro im Vergleich zu 5,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Umsatz und EBITDA des Konzerns ist der Geschäftsbereich Mail Services nicht mehr enthalten. Die Entkonsolidierung der freesort erfolgte zum 30. September 2024; die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Nach dem Verkauf der freesort fokussiert sich der FP-Konzern auf die Geschäftsbereiche Mailing & Shipping Solutions sowie Digital Business Solutions mit dem Ziel, die Transformation weiter voranzutreiben. Allerdings muss der FP-Konzern jährliche anteilige Verwaltungskosten in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro tragen, die nicht mehr umgelegt werden können.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions sank um 2,7 % auf 107,3 Mio. Euro im Vergleich zu 110,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dabei fielen negative Wechselkurseffekte in Höhe von 0,3 Mio. Euro an. Im größten Auslandsmarkt, den USA, konnte FP den Umsatz steigern. In den meisten europäischen Ländern war die Umsatzentwicklung hingegen rückläufig. Der Umsatz aus Produktverkäufen entwickelte sich weiterhin positiv, während die Umsätze im After-Sales-Geschäft aus Service, Verbrauchsmaterial und Teleporto leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr waren. Das Umfeld bleibt angesichts weltweit rückläufiger Briefvolumina herausfordernd. FP strebt eine stärkere Harmonisierung der Sales- und Service-Prozesse an und greift mit der zunehmend nachhaltigen Produktpalette durch den Einsatz von recycelten Bauteilen oder generalüberholten Maschinen den Trend zur Circular Economy auf. In diesem Geschäftsbereich liegt der Fokus auf der Stabilisierung der Topline und Effizienzsteigerung im cash-flow starken Geschäftsmodell.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Digital Business Solutions ging im Berichtszeitraum um 10,5 % auf 19,5 Mio. Euro im Vergleich zu 21,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum zurück. Dies betraf wie in den Vorquartalen insbesondere das Outputmanagement, das erneut von rückläufigen Briefvolumina betroffen war. Durch die Ende 2023 abgeschlossene Implementierung neuer Hard- und Software konnte das Leistungsspektrum mit einer stärkeren Automatisierung und Digitalisierung der Kundenprozesse erweitert werden. Dies zeigt sich in einer steigenden Vertriebspipeline, die sich im Laufe der nächsten Quartale auch umsatzseitig auswirken soll. Die SaaS-basierten Lösungen verzeichneten demgegenüber ein weiteres Wachstum von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders die kontinuierliche Entwicklung neuer Features in allen Lösungen und die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten an Kundenbedürfnisse machen die Produkte für Kunden attraktiv und zeigen das Potenzial, das mit ihnen verbunden ist.

Prognose für 2024 bestätigt

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 wird weiterhin von den schwierigen gesamt- und branchenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Am 2.August 2024 hat das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2024 entschieden, die Prognose anzupassen. Aufgrund des Verkaufs der freesort GmbH wurde die Prognose am 30.September 2024 erneut angepasst. Für das Geschäftsjahr 2024 wird nunmehr ein Umsatz erwartet, der bis zu 7% unter dem adjustierten Vorjahresumsatz von 175,6Mio. Euro liegen wird. In Bezug auf das EBITDA wird erwartet, dass es bis zu 17% unter dem adjustierten EBITDA des Vorjahres von 27,6 Mio. Euro liegen wird. Zuvor war ein Umsatzrückgang von bis zu 6 % und ein EBITDA-Rückgang von bis zu 12 % auf Basis der berichteten Kennzahlen erwartet worden.

Die erwartete Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2024 steht grundsätzlich unter der Prämisse gleichbleibender Wechselkurse.

Kennzahlen im Überblick:

in Mio. € 9M 2024 9M 2023 Veränderung Umsatz 126,8 132,4 -4,2 % Materialaufwand 41,2 44,1 -6,5 % Personalaufwand 44,0 44,5 -1,0 % Sonstige betriebliche Aufwendungen 26,8 30,0 -10,6 % EBITDA 18,5 19,6 -5,7 % Abschreibungen und Wertminderungen 13,9 12,3 13,0 % Konzernergebnis 7,7 2,0 280,6 % Ergebnis je Aktie (in €) 0,49 0,13 280,9 % Free Cashflow 20,5 5,6 266,4%

* Wegen der Veräußerung des Geschäftsbereichs Mail Service in 2024 wurde die Darstellung der Vergleichsperiode angepasst.

Die vollständige Quartalsmitteilung steht zum Download zur Verfügung: https://www.fp-francotyp.com/reporting-centre/

Disclaimer

Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf die zukünftige Entwicklung und die Prognosen des Konzerns beziehen, beruhen auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Darüberhinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 von den prognostizierten Zahlen abweichen.

Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Monika Plum

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com

Über Francotyp-Postalia:

Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat zwei Geschäftsbereiche: Mailing & Shipping Solutions und Digital Business Solutions. Im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern über ein Händlernetz vertreten. Der Geschäftsbereich Mail Services wurde 2024 veräußert. Im Jahr 2023 erwirtschaftete FP einen adjustierten Umsatz von mehr als 175 Mio. Euro.

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 220 660 410

Telefax: +49 (0)30 220 660 425

E-Mail: ir@francotyp.com

