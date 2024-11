EQS-PVR: Schweizer Electronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Erläuterung zu Nr. 2: Die WUS PRINTED CIRCUIT (Kunshan) Co., Ltd. und die WUS International Company Limited wurden von Hr. LK WU beherrscht und bislang in dessen Stimmrechtsmitteilung mitgemeldet. Hr. LK WU ist verstorben. Nach seinem Tod werden weder die WUS PRINTED CIRCUIT (Kunshan) Co., Ltd., noch die WUS International Company Limited durch Erben von Hr. LK Wu beherrscht.