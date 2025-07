EQS-News: Großer Vertragsgewinn in Frankreich: Kontron Transportation unterzeichnet Vertrag mit SNCF im dreistelligen Millionenbereich

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Wien, 15. Juli 2025 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt den Abschluss eines Servicevertrages mit SNCF Frankreich (Société Nationale des Chemins de fer Français) im dreistelligen Millionenbereich bekannt. Der Vertrag ist die logische Fortsetzung der seit 2003 bestehenden langjährigen Partnerschaft zwischen Kontron Transportation und SNCF. Mit diesem bedeutenden Vertrag unterstreicht Kontron Transportation ihre ausgeprägte Kompetenz, betriebskritische Kommunikationssysteme herzustellen, die den aktuellen Kundenbedürfnissen entsprechen, und positioniert sich als zuverlässiger und langfristig vertrauenswürdiger Partner im Technologiewandel von GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railway) zum Future Railway Mobile Communication System (FRMCS).

Als treibende Kraft in der Definition zukünftiger Kommunikationsstandards bietet Kontron Transportation ihren Kunden die Möglichkeit einer reibungslosen Migration und Koexistenz zwischen GSM-R und einem Kommunikationsstandard der nächsten Generation wie FRMCS.

Dieser Vertrag stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems zu FRMCS sicher, bis dieses für die Nutzung in den Kundennetzen genehmigt und vollständig implementiert ist. Ebenso wird die fortwährende Existenz eines umfassenden Kernnetzes sowie einer speziell entwickelten, KI-gestützten Wissensdatenbank von Kontron sichergestellt.

"Die Kontinuität und Sicherheit unserer Bahnkommunikation sind für den Betrieb des nationalen Netzes unerlässlich. Der LTS-Vertrag mit Kontron Transportation gewährleistet eine langfristige Unterstützung bis zur Einführung des zukünftigen FRMCS-Systems", sagt Sylvie Rerolle, Direktorin für Telekommunikation bei SNCF RÉSEAU.

„Wir freuen uns über die hervorragende Zusammenarbeit und die langjährige Partnerschaft mit SNCF. Seit 2003 sind wir bereits ein zuverlässiger Lieferant, Systemintegrator und Partner für SNCF, und haben nun unsere Zusammenarbeit für mehr als ein Jahrzehnt weiter besiegelt. Diese Vereinbarung verstärkt nicht nur unser Engagement, unseren Kunden außergewöhnliche Leistungen zu bieten, sondern unterstreicht auch unsere Position als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner in der Branche“, sagt Richard Neussl, Geschäftsführer der Kontron Transportation.

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Über Kontron Transportation

Die Kontron Transportation GmbH ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Der Unternehmensfokus liegt in innovativen Lösungen für eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Produktion, Vermittlung und Verarbeitung von Sprach-, Daten- und Videoinformationen. Das Kernproduktportfolio umfasst GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), MCx (Mission-Critical über öffentliche Netze) mit IWF (interworking functions). Erweiterte Funklösungen und Funkzugangsnetze, Übertragungsnetze, private Cloud-Plattformen und Cybersicherheitskonzepte runden das Portfolio ab. Aus diesem Portfolio werden auch ausgewählte Kommunikationsprodukte für Unternehmen angeboten. Darüber hinaus werden spezifische Mobilitätsprodukte wie Validatoren und Fahrgeldeinzugssysteme für öffentliche Verkehrsbetriebe angeboten. Kontron Transportation treibt die Entwicklung der nächsten Generation von Breitbandlösungen für unternehmenskritische Netzwerke voran, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der europäischen Forschungsinitiative Europe's Rail Joint Undertaking (EU-Rail). Das Unternehmen hat mehr als 700 Mitarbeiter, 11 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien. Kontron Transportation ist ein Unternehmen der Kontron AG.

