Klingbeil: SPD-Bundestagsfraktion geschlossen hinter Scholz

Berlin (Reuters) - SPD-Chef Lars Klingbeil sieht nach dem Verzicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius auf eine Kanzlerkandidatur auch in der SPD-Bundestagsfraktion große Geschlossenheit hinter Kanzler Olaf Scholz.

Das habe die interne Debatte am Donnerstagabend nach der Entscheidung von Pistorius gezeigt, sagte Klingbeil am Freitag auf einer SPD-Kommunalveranstaltung. Hintergrund ist, dass vor allem aus der NRW-Landesgruppe in der Fraktion kritische Stimmen zu einer erneuten Kandidatur von Scholz laut geworden waren.

"Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten, die Reihen zu schließen und gemeinsam Wahlkampf zu machen", sagte Thüringens SPD-Chef Georg Maier dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Maier hatte sich zuvor für Pistorius als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Pistorius hatte am Donnerstag erklärt, dass er als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung stehe. Klingbeil hatte danach angekündigt, dass die SPD-Spitze den Parteigremien am Montag die Nominierung von Scholz vorschlagen werde.

