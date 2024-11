2 Top-Aktien für 2025: Maximales Potenzial mit Value, Dividende und Wachstum!

Top-Aktien für 2025 gesucht? Das Börsenjahr 2025 rückt näher und damit auch die Asset Allocation für 2025. Welche Aktien bieten in diesem Umfeld sowohl Kursgewinne als auch Dividenden und Wachstum? Die Liste möglicher Kandidaten ist lang. Zwei Unternehmen, die in diesem Zusammenhang besonders hervorstechen könnten, sind die Pulte Group (WKN: 854435) und die Publicis Groupe (WKN: 859386).

Noch nie von ihnen gehört? Umso besser, denn das merkt man auch am Preis an der Börse. Beide überzeugen zudem mit soliden Geschäftsmodellen und vielversprechenden Perspektiven. Schauen wir uns genauer an, was sie auszeichnet.

Pulte Group: Top-Aktie für 2025?

Die Pulte Group ist eines der größten Wohnungsbauunternehmen in den USA. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von Eigenheimen tätig und bietet sowohl erschwingliche als auch gehobene Wohnlösungen an.

Besonders attraktiv ist der Fokus auf kosteneffiziente Bauprozesse und Größenvorteile aufgrund der führenden Marktposition, die sich positiv auf die Gewinnmargen auswirkt. Mit einer soliden Bilanz und kontinuierlichen Dividenden bietet Pulte somit nicht nur Stabilität, sondern auch Wachstumspotenzial.

Für 2025 wird erwartet, dass der US-Wohnungsmarkt durch den nachlassenden Zinsdruck und das anhaltende Bevölkerungswachstum gestützt wird. Im Kern profitiert die Pulte Group ohnehin traditionell von einem starken Immobilienmarkt in den USA, der tendenziell durch eine hohe Nachfrage bei begrenztem Angebot gekennzeichnet ist.

Das aktuell sinkende Zinsniveau sowie die exorbitant hohen Preise für Alt-Bauten sollten den Häuslebauern Rückenwind geben. Einzig die konjunkturellen Unsicherheiten und erwarteten Zinssenkungen halten die Nachfrage noch zurück. Die günstige Bewertung mit einem erwarteten KGV im einstelligen Bereich könnte Potenzial nach oben zulassen.

Publicis Groupe: Digitales Marketing neu definiert

Kommen wir zur zweiten potenziellen Top-Aktie für 2025, der Publicis Groupe. Hierbei handelt es sich um weltweit führendes Unternehmen im Bereich Werbung und Kommunikation. Als traditionelle Werbeagentur hatte sie in der Vergangenheit mit dem Wandel der Branche zu kämpfen, doch in den letzten Jahren haben sich die Franzosen neu erfunden.

Mit einer starken Präsenz in den Bereichen digitales Marketing, Datenanalyse und künstliche Intelligenz ist Publicis heute bestens aufgestellt, um von den globalen Trends zur Digitalisierung und Personalisierung der Werbung zu profitieren. Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der zuletzt im Frühjahr 2024 neue Allzeithochs erreichte.

Besonders hervorzuheben ist die innovative Plattform Epsilon, die Werbetreibenden präzise Kundendaten und maßgeschneiderte Kampagnen ermöglicht. Mit der Übernahme von Sapient für 3,7 Mrd. US-Dollar und weitere Investitionen in KI-gesteuerte Lösungen konnten die Wettbewerbsfähigkeit deutlich gestärkt werden. Der Umsatz hat zuletzt Rekordhöhen erreicht.

Die operative Stärke zeigt sich in soliden Margen und einer attraktiven Dividendenrendite. Für 2025 werden rund 3,5 % erwartet, das erwartete KGV liegt bei 13 (Stand: 18.11.24, Morningstar). Auch das organische Wachstum von 5,8 % im dritten Quartal 2024 überzeugt.

Für 2025 sehen Experten weiteres Potenzial, da Unternehmen weiter verstärkt in digitale Werbung investieren. Allerdings muss auch die Weltwirtschaft mitziehen. Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor.

Doch Publicis hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld profitabel arbeiten und sich auf Wachstumsmärkte ausrichten kann.

Warum diese Aktien?

Beide Unternehmen kombinieren stabile Cashflows mit Wachstumschancen. Die Pulte Group profitiert von strukturellen Trends im Wohnungsbau, während Publicis die Zukunft der digitalen Werbung mitgestaltet.

Beide Aktien bieten zudem attraktive Bewertungen und Dividenden. Letztere sind bei Publicis auch aufgrund der höheren Ausschüttungsquote deutlich höher. Auch die Burggräben überzeugen bei beiden.

Mit einer Mischung aus Value, Dividenden und Wachstumschancen könnten sie zu den Gewinnern 2025 gehören. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Konjunktur von ihrer besten Seite zeigt, denn beide Unternehmen gelten als zyklisch.

