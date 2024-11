Aktien Frankfurt Schluss: Hedgefonds-Manager verhilft Dax zu solidem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sinkende Zinsen an den Anleihemärkten haben dem Dax <> einen erfreulichen Wochenauftakt beschert. Der Leitindex knüpfte am Montag an die jüngsten Gewinne an und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Zu Handelsschluss legte er um 0,43 Prozent auf 19.405,20 Zähler zu.

Am Markt für US-Staatsanleihen gerieten die Renditen zum Wochenbeginn unter Druck. Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent soll nach dem Willen des designierten US-Präsidenten Donald Trump Finanzminister werden. Zu Bessents Vorstellungen gehört unter anderen, das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten zu senken.

Auf dieses Szenario reagierten die Investoren mit Käufen von Staatspapieren. Im Gegenzug fielen die Renditen, auch am Euro-Rentenmarkt. Sinkende Kapitalmarktzinsen sind tendenziell gut für Aktien. Denn Unternehmen können kostengünstiger investieren und sich refinanzieren. Zudem rücken die Aktienrenditen bei fallenden Anleiherenditen in der Gunst der Anleger nach vorn.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es am Montag um 1,1 Prozent auf 26.469,47 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,23 Prozent höher bei 4.799,87 Zählern./bek/he