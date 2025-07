Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwächelnder Dax testet Marke von 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach vier schwächeren Börsentagen in Folge ist am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch keine Erholung in Sicht. Der Leitindex Dax gab in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent nach und fiel kurzzeitig wieder unter die Marke von 24.000 Zählern. Zuletzt lag der Index bei 24.009 Punkten und entfernte sich damit noch etwas weiter von seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch.

"Inflation durch Zölle wird in den USA plötzlich ein Thema, und diese späte Erkenntnis hinterlässt Spuren in den Aktienkursen", schrieb Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Dax sei "angeschlagen", zumal nicht klar sei, welchen Effekt die immer noch laufenden Verhandlungen mit den USA im Handelskonflikt haben werden. Hinzu kommen US-Inflationsdaten, die schon am Vortag durchaus etwas auf der Stimmung gelastet hatten.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor zur Wochenmitte 0,2 Prozent auf 31.018 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es mit 0,6 Prozent stärker abwärts./bek/mis