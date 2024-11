ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 1,60 auf 2,80 Euro angehoben. In das kommende Jahr gehe man mit deutlich besseren Aussichten als noch vor einem Jahr, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für die Immobilienbranche. Verantwortlich seien niedrigere Zinsen, robuste Kreditmärkte, die Erholung bei den Transaktionsaktivitäten und stabilere Renditen. Vor diesem Hintergrund fühlt sich der Experte sehr wohl mit seiner jüngst optimistischer gewordenen Brancheneinschätzung. Besonders positiv schätzt er den deutschen Wohnimmobilienmarkt ein - mit Vonovia als Favoriten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 05:01 / GMT

