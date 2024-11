EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Geschäftsjahr 2024 in beiden Divisionen weiter sehr herausfordernd

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Frauenthal Holding AG: Geschäftsjahr 2024 in beiden Divisionen weiter sehr herausfordernd



25.11.2024

BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER FRAUENTHAL HOLDING AG GEMÄSS ART 17 ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

Frauenthal Holding AG / Geschäftsjahr 2024 in beiden Divisionen weiter sehr herausfordernd

Wien, am 25. November 2024.

Die Frauenthal Holding AG sieht sich in ihren beiden Divisionen Handel und Automotive weiter mit einem äußerst herausfordernden Geschäftsumfeld und einer angespannten Marktsituation konfrontiert. Die Division Handel, von der Baukonjunktur abhängig, sieht sich mit einem anhaltenden ungewohnt starken Abschwung konfrontiert, der vor allem die bisher bereits äußerst kompetitiven Marktverhältnisse weiter verstärkt. Auch in der Automobilindustrie hält die rezessive Phase an. Produktion und Nachfrage bleiben auf historisch niedrigem Niveau.

Zudem ist weiters nach derzeitigem Stand interner Werthaltigkeitsprüfungen mit Ergebnisminderungen (Konzern-EBIT) aus Asset- und Goodwill-Abschreibungen/Wertminderungen zu rechnen. Die Höhe der Ergebnisminderung aus Werthaltigkeitsprüfungen ist derzeit nicht zuverlässig abschätzbar.

Vor diesem Hintergrund wird das Konzern-EBITDA im Gesamtjahr 2024 substanziell unter dem Vergleichswert 2023 liegen. Das Konzern-EBIT wird im Gesamtjahr 2024 stark unter dem Vergleichswert 2023 liegen und ein negatives Jahresergebnis ist zu erwarten.

Aus heutiger Sicht ist auch von einer Erholung der Marktsituation beider Divisionen im nächsten Jahr nicht auszugehen.

Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
ISIN: AT0000762406

