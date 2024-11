Aktien New York: Dow schwächelt und Nasdaq holt auf - Zölle und Amgen im Fokus

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Dienstag einen Teil seiner rekordhohen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich zu, war allerdings am Montag kaum vom Fleck gekommen.

Wieder einmal war es vor allem der designierte US-Präsident Donald Trump, der mit seinen Äußerungen für Bewegung an den Börsen sorgte. Auf den Dow drückten außerdem noch kräftige Verluste der Amgen -Aktie nach enttäuschenden Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide. Die zahlreichen US-Konjunkturdaten bewegten unterdessen kaum, zumal das aktuell besonders im Fokus stehende Verbrauchervertrauen für November fast wie erwartet ausfiel.

Im frühen Handel ging es für den Dow um 0,67 Prozent auf 44.437,59 Punkte abwärts. Der S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 5.992,65 Punkte zu, während der Nasdaq 100 um 0,23 Prozent auf 20.852,50 Zähler stieg.

Nachdem Trump am Wochenende bekannt gegeben hatte, dass der Hedgefonds-Manager Scott Bessent neuer US-Finanzminister soll und damit eine Rally von Dow und S&P 500 ausgelöst hatte, ließ nun eine Kurznachricht über Zölle die Anleger wieder vorsichtiger werden. Trump kündigte gleich für den ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China an. Vor allem die Autoindustrie, auch in den USA, dürfte darunter zu leiden haben. Entsprechend gaben diese Papiere unter den Standardwerten besonders deutlich nach.